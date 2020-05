Wielki transfer z Realu Madryt do Atletico bardzo blisko

Jak informuje "AS", kolumbijski dziennikarz Javier Hernandez Bonnet jest przekonany, że Atletico Madryt sprowadzi w najbliższym oknie transferowym Jamesa Rodrigueza. Wpływa na to zainteresowanie pomocnikiem ze strony Diego Simeone oraz kontrakt piłkarza, który wygasa w przyszłym roku.

- Real nie ma za dużo czasu. Jeśli nie zrobi tego do grudnia, to James odejdzie za darmo. Królewscy chcą odzyskać część pieniędzy i zgodzą się na transfer latem. Z moich źródeł wynika, że transfer do Atletico jest już w 80 procentach wykonany. Brakuje szczegółów do zamknięcia transakcji - przyznał w "Blu Radio" dziennikarz

James Rodriguez zostanie w Madrycie, ale nie w Realu

James Rodriguez jest jednym z pierwszych zawodników, którzy znajdują się na liście transferowej Realu Madryt. Zinedine Zidane nie korzysta z możliwości Kolumbijczyka, a władze Królewskich nie mają dużo czasu na jego sprzedaż. Kontrakt 28-letniego pomocnika wygasa w czerwcu 2021 roku.

Podobną informację kilka dni temu udostępnił kolumbijski dziennik "El Universal", który podał, że Atletico Madryt za Jamesa Rodrigueza zapłaciłoby 30 milionów euro. W obecnym sezonie piłkarz zagrał jedynie w trzynastu meczach, strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty. Do Realu Madryt trafił w 2014 roku jako król strzelców mundialu w Brazylii. Real Madryt zapłacił za piłkarza 75 milionów euro.