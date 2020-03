Quique Setien ma bardzo trudny początek w zespole Barcelony. Po zastąpieniu Ernesto Valverde, który był bardzo lubiany przez weteranów drużyny, sytuacja klubu znacznie się pogorszyła. W lidze hiszpańskiej straciła prowadzenie w tabeli, w Pucharze Króla została wyeliminowana przez Athletic Bilbao, a w niedzielę doznał porażki 0:2 w El Clasico z Realem Madryt. Hiszpańska prasa w ostatnich dniach donosiła, że 61-letni szkoleniowiec przestał panować nad szatnią.

Stanowcza odpowiedź trenera Barcelony na zarzuty mediów

Do tej sytuacji postanowił się odnieść Setien na konferencji prasowej przed ligowym meczem z Realem Sociedad (sobota o 18:30).

- Nie wiem,na jakiej podstawie można stwierdzić, że nie mamy kontroli nad szatnią. Jesteśmy zachwyceni zespołem. Nie mamy żadnych problemów. Myślałem, że będzie to trudniejsze. Wszyscy piłkarze robią to, czego od nich wymagam. Jak wszędzie, na początku musisz zdobyć zaufanie graczy. Kiedy w drużynie pojawia się nowy trener, to niektórzy szybciej przekonują się do pomysłów, a od innych wymaga to trochę więcej czasu. To jest również częścią mojego życia i całej pracy: zdobywanie zaufania i przekazywanie im wiedzy, która może pomóc. Wszystko, co się obecnie dzieje w klubie jest normalne. Może media szukają dziury w całym, ale nic złego tu się nie dzieje - zakończył trener Barcelony, cytowany przez espn.co.uk.

