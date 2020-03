Barcelona ma problemy w ataku. Z powodu kontuzji wykluczeni z gry są Ousmane Dembele i Luis Suarez. Nawet jak wyzdrowieją, to pierwszy nie sprawdza się na Camp Nou, a drugi ma już 33 lata. Z tego powodu działacze wicelidera ligi hiszpańskiej szukają nowego zawodnika do pierwszej linii. Najbardziej chcieliby pozyskać Lautaro Martineza z Interu Mediolan.

Inter stawia warunki Barcelonie

Włoski klub stawia warunki - prócz pieniędzy chce także trzech piłkarzy Barcelony: Arthura Melo, Carlesa Alenę i Jean Claira Todibo. Ten drugi gra obecnie na wypożyczeniu w Realu Betis, a trzeci w Schalke.

Wcześniej Diario Sport podawał, że Barcelona za Martineza zaproponuje Interowi 70 mln euro oraz dwóch zawodników: Arturo Vidala i Nelsona Semedo. Obaj byli już w kręgu zainteresowań Interu w poprzednich latach.

Martinez w tym sezonie w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 16 bramek. Jego kontrakt w Mediolanie obowiązuje do czerwca 2023 roku. Gdyby przeszedł do Barcelony, zarobiłby około 7 mln euro rocznie - trzy razy więcej niż obecnie we Włoszech.