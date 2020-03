Wszystko wskazuje na to, że do hiszpańskich mediów wraca saga transferowa z Neymarem w roli głównej. Brazylijczyka, który już przed rokiem próbował wymusić na PSG powrót do Barcelony, ponownie łączy się z klubem z Camp Nou.

O możliwym powrocie Neymara do Barcelony jako pierwszy w ostatnich dniach napisał kataloński "Sport". "Radio Cuatro" dodaje nawet szczegóły możliwej transakcji. Według jego informacji Barcelona w ramach rozliczenia z PSG jest gotowa oddać Antoine'a Griezmanna.

Francuz nie zachwyca na Camp Nou po transferze z Atletico Madryt. Griezmann ma jedną z najwyższych pensji w zespole i "uwolnienie się" od niej sprawiłoby, że Barcelona byłaby w stanie spełniać przepisy finansowego fair play przy sprowadzaniu Neymara. Poświęcenie Griezmanna sprawiłoby również, że klub z Camp Nou zaoszczędziłby też gotówkę na inne, letnie wzmocnienia.

Zdaniem "Radio Cuatro" w Barcelonie poważnie myślą nad takim rozwiązaniem, a opcją na wymianę zamiast Griezmanna mógłby być Ousmane Dembele. Po transferze z Borussii Dortmund skrzydłowy częściej się leczy, a co więcej sprawia też w klubie problemy wychowawcze.

Neymar opuścił Barcelonę latem 2017 roku. PSG zapłaciło za niego wtedy rekordowe 222 miliony euro. Kontrakt Brazylijczyka z mistrzami Francji obowiązuje do czerwca 2022 roku.