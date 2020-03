Porażka w El Clasico, drugie miejsce w Primera Division, odpadnięcie z Pucharu Króla i wymęczony remis w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów - FC Barcelona przeżywa kryzys formy i nic nie wskazuje na to, by miała z niego wyjść w najbliższym czasie. Niedawno władze klubu zdecydowały się na pierwszą od dawna zmianę trenera w trakcie sezonu - Quique Setien zastąpił Ernesto Valverde. Nowy szkoleniowiec zbyt wiele jednak nie zmienił. Z drugiej strony - nie miał do końca jak zmieniać, bo jego kadra jest zbyt wąska.

Problemem Barcelony jest też forma Leo Messiego. - On wygląda jak emeryt, taka jest prawda - powiedział o grze swojego rodaka Hugo Gatti, były reprezentant Argentyny. Lider Katalończyków prezentuje słabą formę, a w ostatnim El Clasico zagrał fatalnie. Wynika to jednak nie tylko z jego słabszej dyspozycji, ale także z braku odpowiednich partnerów na boisku. Właśnie dla Messiego i dla wykorzystania ostatnich lat jego kariery szefowie Barcelony zamierzają latem przeprowadzić cztery transfery.

O planach Barcelony na letnie okno transferowe we wtorek napisał kataloński dziennik "Sport". Jego dziennikarze podkreślili, że cztery wspomniane transfery będą transferami głośnymi. "Klub nie chce kupować zawodników drugoplanowych" - czytamy. Na razie nie ujawniono jednak żadnych konkretów i nazwisk.