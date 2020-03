W niedzielnym meczu 26. kolejki ligi hiszpańskiej Real Madryt pokonał u siebie Barcelonę 2:0. Goście w pierwszej połowie mieli swoje okazje, ale w drugiej dali się zdominować gospodarzom, stracili dwa gole i zasłużenie przegrali.

Nerwowo na ławce Barcelony

Podczas spotkania jedna z kamer telewizji Movistar+ obserwowała reakcje na ławce Barcelony. Dostrzeżono, jak nerwowo reagował asystent Quique Setiena, Eder Sarabia. Drugi trener Barcelony miał pretensje m.in. do Antoine'a Griezmanna, który w pierwszej połowie zmarnował doskonałą okazję. - Antoine, k***a, trafiaj to, delikatniej! - krzyczał Sarabia.

- Do c***a, strzelajcie! - zwrócił się później do innych zawodników. Goście w niedzielnym spotkaniu bardzo długo konstruowali akcje, co jak widać denerwowało nawet trenerów mistrzów Hiszpanii. W innym momencie Sarabia komentował zachowanie jednego z piłkarzy katalońskiego klubu. - Wszystko robi źle, drybluje i strzela, gdy miał podawać - stwierdził.

Barcelona po tej porażce spadła na drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Ma punkt mniej niż prowadzący Real Madryt.