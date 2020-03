Eden Hazard prawdopodobnie nie zagra już w tym sezonie. Belg, który w Realu Madryt miał zostać następcą Cristiano Ronaldo, w grudniu ubiegłego roku doznał pęknięcia kości strzałkowej. Początkowe diagnozy mówiły o tym, że zawodnik wróci na boisko w kwietniu, teraz okazuje się, że będzie dużo gorzej.

Fatalne informacje ws. kontuzji Hazarda. Sprawdza się najczarniejszy scenariusz

W Madrycie (i reprezentacji Belgii) wszyscy mieli nadzieję, że Hazard nie będzie musiał poddawać się operacji. Zawodnik przechodził rehabilitację, ale nie przyniosła ona oczekiwanych efektów. Jak poinformowali dziennikarze "Marki", po konsultacji z różnymi specjalistami Hazard uznał, że podda się zabiegowi. Zostanie on przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych - operację poprowadzi doktor Daniel Cooper.

Operacja Hazarda, która zostanie przeprowadzona w czwartek 5 marca, to fatalna wiadomość nie tylko dla Realu Madryt, ale także dla reprezentacji Belgii. Pod ogromnym znakiem zapytania stanął bowiem występ 29-latka na Euro 2020. Nawet jeśli do startu mistrzostw Europy wróci on do treningów, o tak szybkie odzyskanie formy będzie mu bardzo trudno.