To było El Clasico nietypowe. Takie, które kibicom dostarczyło skrajnych emocji. Pierwsze 45 minut przypominało nudny i słaby klasyk z grudnia. Druga część spotkania była jednak znacznie inna. W pierwszej dominowała Barcelona, ale nie potrafiła tej dominacji wykorzystać. W drugiej dużo lepszy był Real, który zadał dwa decydujące ciosy - gole strzelili Vinicius Junior i Mariano Diaz.

Vinicius Junior wytłumaczył, dlaczego wykonał cieszynkę Cristiano Ronaldo. Chodzi o to, co stało się w przerwie El Clasico

Szczególnie Vinicius Junior za niedzielny występ zbiera bardzo dobre noty. Brazylijczyk od dłuższego czasu jest wyróżniającą się postacią, ale dotychczas brakowało mu liczb. W niedzielę pokazał, że potrafi nie tylko świetnie poruszać się na skrzydle, ale także wykańczać akcję. Być może bramki by jednak nie zdobył, gdyby nie to, co stało się w przerwie El Clasico.

- W przerwie meczu do naszej szatni przyszedł Cristiano Ronaldo, chciał nas wesprzeć i podnieść morale - zdradził Vinicius. - Dlatego po strzeleniu gola zrobiłem jego cieszynkę. Cristiano jest zwycięzcą na boisku i poza nim - dodał.