To było El Clasico nietypowe. Takie, które kibicom dostarczyło skrajnych emocji. Pierwsze 45 minut przypominało nudny i słaby klasyk z grudnia. Druga część spotkania była jednak znacznie inna. W pierwszej dominowała Barcelona, ale nie potrafiła tej dominacji wykorzystać. W drugiej dużo lepszy był Real, który zadał dwa decydujące ciosy - gole strzelili Vinicius Junior i Mariano Diaz.

REKLAMA

Zobacz wideo Starcie Barcelona - Real Madryt ma nowego rywala?

Kamery nagrały spięcie Pique z Viniciusem. Wiadomo, co powiedzieli sobie zawodnicy

Pierwszą bramkę dla Realu zdobył Vinicius, który mocnym strzałem pokonał bramkarza gości. Bramki być może by jednak nie było, gdyby nie niefortunna interwencja Gerarda Pique. Obrońca Bracelony starał się zablokować strzał przeciwnika, ale zrobił to na tyle pechowo, że zmylił Marca-Andre ter Stegena.

W ogóle walka Viniciusa i Pique w niedzielnym meczu to temat na osobną historię. Pierwszy od początku spotkania był wyróżniającą się postacią, ale drugi do pewnego momentu skutecznie go powstrzymywał. W starciach Brazylijczyka z Hiszpanem nie brakowało też kontrowersji. Po jednym z nich piłkarz Realu Madryt upadł w polu karnym rywala i domagał się podyktowania rzutu karnego. Wówczas Pique błyskawicznie do niego doskoczył i rozpoczął wymianę zdań, którą nagrały kamery telewizji Movistar+.

- Jesteś szalony? Oszalałeś? Co jest z tobą nie tak - pytał Pique. - Nie dotknąłem cię, nie dotknąłem cię - powtarzał kilka razy.

We wspomnianej sytuacji sędzia najwidoczniej podzielał zdanie obrońcy Barcelony, bo rzutu karnego nie podyktował.