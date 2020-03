1234pablo pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Barcelona nie kontrolowała meczu nawet przez 5 minut, a co dopiero całą połowę. Nawet jak robili te swoje bezsensowne podania to było to bardzo bezpieczne dla przeciwnika. Real faktycznie był w kryzysie, w końcu dwa nieudane mecze w lidze i jeden w pucharach (akurat tam mocno "pomógł" sędzia), ale co można rzec o tak grającej Barcelonie? Owszem, nawet w tym meczu Barca miał ze trzy szanse, ale Real zmarnował co najmniej tyle samo świetnych, a do tego Real zmarnował niezliczoną ilość sytuacji na przedostatnim zagraniu, a tych Barcelona nawet nie miała.