Toni Kroos to od lat jeden z najważniejszych piłkarzy Realu Madryt. Niemiecki pomocnik jest mózgiem środka pola i od jego gry bardzo dużo zależy w hiszpańskim zespole. Kilka dni temu, gdy 30-latka zabrakło niespodziewanie w meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City, to zespół Zinedine'a Zidane przegrał na Santiago Bernabeu 1:2.

Kluczowe podanie Kroosa dało Realowi prowadzenie z Barcą

Po raz drugi francuski szkoleniowiec już nie popełnił tego błędu i Niemiec zaczął niedzielny mecz z Barceloną w wyjściowym składzie. W 71. minucie pomocnik Realu pokazał swój wielki kunszt. Gdy wydawało się, że kolejny hiszpański klasyk skończy się bezbramkowym remisem, to w 71. minucie Kroos posłał idealne prostopadłe podanie do wychodzącego na czystą pozycję Viniciusa, który uciekł Martinowi Braithwaite'owi, następnie popędził lewą stroną boiska prosto na bramkę Ter Stegena i szczęśliwym uderzeniem po lekkim rykoszecie od nogi Gerarda Pique dał Realowi prowadzenie w El Clasico. Niemiec tuż przed tym zagraniem wskazał palcem do góry, że za chwilę ma zamiar posłać idealną piłkę do młodego Brazylijczyka.

Tak wyglądała akcja bramkowa Realu na 1:0 z Barceloną:

W 92. minucie rezerwowy Mariano (przebywał na boisku niespełna minutę) podwyższył wynik na 2:0. Real dzięki wygranej powrócił na pozycję lidera La Ligi. Obecnie ma punkt przewagi nad Barceloną na 12 kolejek przed końcem sezonu.

