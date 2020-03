Real Madryt pokonał w niedzielny wieczór Barcelonę 2:0 w meczu 26. kolejki ligi hiszpańskiej. Goście z Katalonii wypadli bardzo słabo, a najgorsi z nich byli Arthur i Frenkie de Jong. Najbardziej zawiódł jednak Leo Messi. Od Argentyńczyka wymaga się w zespole z Camp Nou najwięcej, ale tym razem nie błyszczał. To był jeden z najsłabszych jego występów w El Clasico od lat. Bez gola i asysty, za to z żółtą kartką i tylko trzema strzałami. W całym meczu wykonał jedynie cztery próby dryblingu, z czego trzy były nieudane. Serwis whoscored.com przyznał mu ocenę 6.39. To jego najsłabsza nota w tym sezonie. Drugi najgorszy wynik uzyskał jesienią w meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund na wyjeździe - 6.47.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas Setiena w Barcelonie jest ograniczony. To trener bez planu B

Tylko dwa mecze z bramkami

Argentyńczyk w ostatnich dziesięciu meczach Barcelony strzelił sześć goli. Problem w tym, że trafiał tylko w dwóch z tych spotkań: dwa razy w lidze hiszpańskiej z przedostatnim w tabeli Leganes i cztery razy w lidze z 16. Eibar. Pozostałe mecze kończył bez gola - w tym m.in. wyjazdowe z Valencią, Napoli i Realem Madryt. Z tych trzech pojedynków tylko w Neapolu Blaugrana nie przegrała. Do tego ostatnią bramkę w wyjazdowym spotkaniu Messi zdobył 1 grudnia, gdy Barcelona w LaLiga ogrywała Atletico (1:0).

Bramkarz Realu Thibaut Courtois powiedział przed niedzielnym El Clasico: "Leo Messi nie jest wyjątkowy. Przygotowujemy się na niego jak na innych piłkarzy Levante czy Celty Vigo". I choć słowa Belga to oczywista prowokacja, nie da się nie zauważyć, że w ostatnich tygodniach dyspozycja Argentyńczyka nie jest tak wysoka, jak zwykle. Pech Barcelony polega na tym, że gorszy moment Messiego przypada akurat wtedy, gdy 32-latek z Rosaria jest szczególnie potrzebny Blaugranie.

Barcelona wyjątkowo zależna od Messiego

Od lat hiszpańska prasa przekonuje, że Barcelona jest zbyt uzależniona od Leo Messiego. Dawno jednak nie była od niego tak zależna, jak teraz. Kontuzjowani prawdopodobnie do końca sezonu są Luis Suarez i Ousmane Dembele. Zdrowi z napastników są tylko Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati i Martin Braithwaite. Ten ostatni dopiero dołączył do drużyny, a wchodząc z ławki w meczu z Realem nie poderwał kolegów. Nie zrobił tego także 17-letni Fati, od którego nie można wymagać cudów. Griezmann strzelił w tym sezonie 14 goli (Messi 23), ale tylko jednego w LaLiga w tym roku w dziewięciu spotkaniach. Przez lata Messi miał do pomocy w ataku np. Suareza, Neymara lub Davida Villę. Dawno już nie był aż tak osamotniony w pierwszej linii jak obecnie.

Messi wypadał blado w El Clasico i Barcelona nie miała prawie żadnych argumentów w konfrontacji z Realem. Zwycięstwo "Królewskich" oglądał z trybun Bernabeu Cristiano Ronaldo, który przyjechał do Madrytu, bo mecz jego Juventusu z Interem został odwołany z powodu koronawirusa. Jak napisał jeden z internautów: "Obecność Portugalczyka na widowni miała większy wpływ na grę niż Messiego na boisku". Trudno się z tym nie zgodzić, bo gospodarze zagrali z niezwykłą determinacją. Jakby chcieli pokazać Ronaldo, że wciąż mogą grać tak dobrze, jak w czasach gdy był zawodnikiem Los Blancos.

Luis Suarez doznał kontuzji 10 stycznia w meczu Superpucharu Hiszpanii z Atletico. Wtedy już Barcelona wiedziała, że potrzebuje wzmocnienia do ataku na resztę sezonu. Mimo to, nie sprowadzono nikogo za Urugwajczyka. Uczyniono to dopiero, gdy z powodu urazu wypadł także Ousmane Dembele. Do transferu Braithwaite’a doszło jednak już po zamknięciu okna transferowego i Blaugrana nie miała wielkiego pola manewru. Na własne życzenie działacze mistrzów Hiszpanii wpakowali się w poważne problemy kadrowe. A gdy jeszcze Leo Messi nie strzela tak często, jak zwykle, to kolejne tygodnie dla kibiców Barcelony mogą być wyjątkowo nerwowe.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl