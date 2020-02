40 bramek i 8 asyst w 30 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach - to dorobek Erlinga Brauta Haalanda w tym sezonie. Norweski napastnik zachwyca formą od początku sezonu, a zimą przeniósł się z RB Salzburg do Borussii Dortmund. - Jestem zaskoczony tym, jak dobrze sobie radzi. To piłkarz spektakularny - w rozmowie z dziennikiem "Marca" przyznał Alvaro Negredo, były reprezentant Hiszpanii. - Potrafi grać obiema nogami i wykorzystać prawie każdą okazję do strzelenia gola. A będzie tylko lepszy - dodał, charakteryzując gracza Borussii.

Cały świat zachwyca się Haalandem.

Były reprezentant Hiszpanii wskazał idealny klub dla Haalanda. "On jest spektakularny"

Negredo przyznał także, że Haaland byłby idealnym napastnikiem dla Realu Madryt. - Świetnie dopasowałby się do Karima Benzemy - ocenił 34-latek, który obecnie gra w Al-Nasr ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. - Hazard nie osiągnął oczekiwanego poziomu. Bale także nie strzela wielu goli. Benzema potrzebuje innego partnera. Jeśli miałby obok siebie Haalanda, Real miałby przewagę nad rywalami - zakończył Negredo.

Podpisując kontrakt z Borussią, agent Haalanda umieścił w kontrakcie swojego klienta klauzulę kwoty odstępnego, która wynosi 75 mln euro. Taka kwota dla Realu Madryt nie stanowiłaby problemu, gdyby jego władze zdecydowały się na zakup reprezentanta Norwegii.