Rodrygo Goes w trwającym sezonie nie dostaje zbyt wielu okazji do gry od Zinedine'a Zidane'a. Aby podtrzymać rytm meczowy nastolatek czasem odsyłany jest do rezerw (Castilli). Nie inaczej było w niedzielę, kiedy młody Brazylijczyk wystąpił w drugiej drużynie Królewskich.

W 87. minucie Rodrygo popisał się kapitalnym rajdem, po którym trafił do siatki. Po chwili zaczął ostentacyjnie cieszyć się ze swojego gola tuż przed bramkarzem zespołu rywali - SS Reyes. Po chwili arbiter upomniał napastnika żółtą kartką, a żeby była to już jego druga w tym meczu, to w konsekwencji dostał czerwoną i musiał opuścić boisko. Okazuje się, że to zdarzenie będzie miało dla niego olbrzymie konsekwencje. 19-latka zabraknie w El Clasico, które odbędzie się 1 marca (początek o 21:00).

Dodatkowy kłopot trenera Realu przed El Clasico

Zinedine Zidane ma zatem dodatkowy problem, ponieważ w sobotę Eden Hazard nabawił się kontuzji w ligowym meczu z Levante. Belg doznał pęknięcia prawej kości strzałkowej i czeka go minimum dwa miesiące przerwy w grze. Rodrygo miał stanowić alternatywę, ale już wiadomo, że trener Realu będzie musiał rozwiązać tę kwestię w inny sposób.

Młody Brazylijczyk w trwającym sezonie zagrał w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach w zespole z Madrytu i strzelił w nich sześć goli.