W 67. minucie meczu, utykając, boisko opuściła największa gwiazda drużyny Eden Hazard. Belg, kupiony latem z Chelsea za około 140 mln euro (wliczając w to bonusy), dopiero co pauzował trzy miesiące z powodu kontuzji. Wszystko wskazuje na to, że ponownie może wypaść na dłużej z gry i opuścić najważniejsze mecze sezonu. W środę "Królewscy" zagrają z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w niedzielę w LaLidze z Barceloną.

Zinedine Zidane o kontuzji Edena Hazarda: Wygląda to źle

- Hazard uszkodził kostkę, którą miał ostatnio kontuzjowaną. Musimy przeprowadzić badania, ale wygląda to źle - powiedział Zinedine Zidane. I dodał już o samym meczu: - Nie daliśmy rady zrobić najważniejszej rzeczy w piłce nożnej, czyli strzelić gola. To porąbane, w tydzień straciliśmy pięć punktów, ale taka jest piłka. Nie zasłużyliśmy na taki wynik, ale rywale wykorzystali swoje sytuacje. Nie możemy oglądać się za siebie. W tym tygodniu gramy o wszystko, musimy podnieść nasze głowy. Mieliśmy dobre momenty, teraz jesteśmy w gorszym, ale wyjdziemy z tego.

Real Madryt stracił pozycję lidera ligi hiszpańskiej: ma 53 punkty po 25 kolejkach i traci dwa punkty do prowadzącej Barcelony (która pokonała Eibar 5:0).