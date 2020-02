Gareth Bale nie czuje się najlepiej w Realu Madryt i wydawało się, że klub również jest zdecydowany na rozstanie z Walijczykiem. Latem Bale - który kosztował nieco ponad 100 milionów euro, gdy przychodził z Tottenhamu Hotspur - był blisko transferu do Jiangsu Suning; "Królewscy" mieli pozwolić mu odejść za darmo, w zamian pozbywając się niechcianego piłkarza, którego zarobki są sporym obciążeniem dla klubowego budżetu.

- Byliśmy bardzo blisko. Klub porozumiał się z jego agentem. Mieliśmy również porozumienie z jego agentem, ale nie wiem, co się stało, czemu nie doszło do transferu. Przegrali kilka meczów towarzyskich i nagle zmienili zdanie - mówi Olaroiu w rozmowie z gazetą "The National".

To Real Madryt zmienił warunki w ostatniej chwili. Transfer Garetha Bale'a upadł

- Najpierw mówili, że pozwolą mu odejść za darmo, a my będziemy musieli jedynie pokrywać jego pensję. Potem nagle stwierdzili "nie, musicie zapłacić kwotę odstępnego". Takie warunki były nieco powyżej naszego budżetu i zaczęliśmy szukać innego piłkarza. Byliśmy dogadani w 90 procentach, a w jednej chwili wszystko się zmieniło. To Real Madryt to zrobił, a nie my.

Bale rozegrał w tym sezonie 17 spotkań w barwach Realu Madryt. Przebywał na boisku 1145 minut, strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.