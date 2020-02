W ostatnim letnim oknie transferowym media na całym świecie rozpisywały się na temat możliwego powrotu Neymara do Barcelony. Ostatecznie do niego nie doszło i Brazylijczyk kolejny sezon spędza w Paryżu. Kilka dni temu Leo Messi w rozmowie z "Mundo Deportivo" wyznał, że żałuje odejścia Neymara do PSG i chciałby znów grać z nim w jednej drużynie.

REKLAMA

Neymar ma kłopoty w PSG?

Messi o Neymarze. Już dostał odpowiedź

- Kibice w Barcelonie są na niego źli za to, że odszedł. Również byłem. Neymar to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Wie, że popełnił błąd. Z tego co wiem chce wrócić do Barcelony - powiedział Argentyńczyk. Na jego słowa zareagowali już współpracownicy Neymara. W rozmowie z "L’Equipe" stwierdzili, że Brazylijczyk nie zamierza wracać na Camp Nou, a jest to bardziej życzenie Messiego. - Messi mówił o przeszłości, a nie o obecnej sytuacji - dodali.

Neymar był piłkarzem Barcelony w latach 2013-2017. W tym czasie w 186 meczach strzelił 105 goli i miał 76 asyst. W lipcu 2017 odszedł z Katalonii i przeniósł się do PSG.