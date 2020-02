W ekipie Barcelony w ostatnich dniach zaogniła się sytuacja wokół prezydenta klubu, Josepa Marii Bartomeu. Kilka dni temu rozgłośnia Cadena SER ujawniła informacje świadczące o wynajęciu przez klub piłkarski FC Barcelona firmy, której celem było atakowanie w mediach społecznościowych ludzi stojących w opozycji do obecnych władz klub i prezesa klubu.

Bartomeu poda się do dymisji po kryzysowej naradzie?

Hiszpańskie media informują, że postanowiono zorganizować zebranie w klubie w tej sprawie, na którym część dyrektorów Barcelony, w tym wiceprezes, Jordi Cardoner i Emili Rousard (członek zarządu), miała nawoływać Bartomeu, aby ustąpił z zajmowanego stanowiska.

Zdaniem "Mundo Deportivo" szefowie Barcy są bardzo zawiedzeni zachowaniem prezesa, który po ostatnich wydarzeniach bardzo stracił w ich oczach. Jedynym wyjściem z tej sytuacji ma być podanie się przez Bartomeu do dymisji. Jeżeli tak by się stało, to konieczne byłoby zorganizowanie nowych wyborów.

Na zebraniu nie zapadły żadne wiążące decyzje, ale "Mundo Deportivo" poinformowało, że na przyszły tydzień zostało zaplanowane kolejne kryzysowe spotkanie. Może się ono odbyć w czwartek.

