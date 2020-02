FC Barcelona skorzystała z możliwości awaryjnego sprowadzenia piłkarza w miejsce kontuzjowanego do końca sezonu Ousmane Dembele. Wybrała Martina Braithwaite'a z walczącego o utrzymanie Leganes. Bez Duńczyka walka ta będzie jeszcze trudniejsza. Dlatego klub prosi ligowe władze o naciągnięcie przepisu.

Okazuje się, że była legenda Barcelony - Rivaldo jest bardzo sceptyczny w związku z tym postępowaniem. - Szczerze mówiąc, nie zgadzam się z tym i zupełnie tego nie rozumiem. Nie podoba mi się to z różnych powodów. Kupili go poza okienkiem transferowym. Powinni kogoś wziąć z drużyny juniorów. Na dodatek wzięli go z klubu, który walczy o uniknięcie spadku - powiedział Brazylijczyk. I ma racje, bo teraz Leganes będzie prosiło o nagięcie przepisów.

Rivaldo o aferze hejterskiej w Barcelonie

Rivaldo odniósł się także do spraw wielkiej afery związanej z farmą trolli. Kataloński klub wynajął firmę do atakowania na portalach społecznościowych działaczy znajdujących się w opozycji do Josepa Marii Bartomeu, obecnego prezesa klubu. Wśród ofiar ataków anonimowych i fikcyjnych kont znaleźli się m.in: Leo Messi, Gerard Pique, Xavi, Pep Guardiola czy Carles Puyol.

O dwóch obecnych piłkarzach Barcelony Rivaldo mówi: - Obaj powinni skoncentrować się na pracy i czekaniu na dalszy rozwój tej całej sprawy. Tak właśnie robiłem ja w trakcie kariery. Zawsze starałem się uciec od plotek, które mogłyby mi zaszkodzić - twierdzi Rivaldo.

I dodał: - Mam tylko nadzieję, że to wszystko nie jest prawdą. Jeśli Barcelona naprawdę zapłaciła, by zniesławiać piłkarzy, byłych graczy i byłych prezydentów w mediach społecznościowych, to byłoby to bardzo smutne.

Rivaldo chciały Guardiolę w Barcelonie

Brazylijczyk twierdzi, że klub powinien wykorzystać także zamieszanie w Manchesterze City, by ściągnąć Pepa Guardiolę. - To by była świetna okazja. Jeśli Setienowi uda się wygrać Ligę Mistrzów i poradzi sobie w La Liga, to nie widzę powodu, by zmieniać trenera. Jeśli tak się nie stanie, to potrzebna będzie zmiana i ktoś, kto dźwignie drużynę. Guardiola byłby idealny.