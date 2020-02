Real kontynuuje swoją politykę sprowadzania młodych talentów, które mają ogromny potencjał, by w przyszłości stać się gwiazdami światowej piłki. Za transfery Viniciusa Juniora i Rodrygo, którzy nie zdążyli nawet dobrze ograć się w brazylijskiej Serie A, Królewscy zapłacili wcześniej łącznie blisko sto milionów euro.

Obaj są teraz częścią pierwszej kadry zespołu i stopniowo się rozwijają pod skrzydłami Zinedine'a Zidane'a. Prezes Realu Florentino Perez liczy, że tak samo będzie z Reinierem, który do końca sezonu będzie występował w drużynie rezerw, ale ma równocześnie brać udział w treningach pierwszego zespołu.

- Mamy obsesję na punkcie szukania graczy, którzy mogą być wielkimi gwiazdami jutra. Dziś witamy zawodnika, który właśnie ukończył osiemnaście lat, a już wygrał Copa Libertadores, grając w jednym z największych klubów na świecie, Flamengo - powiedział podczas prezentacji Reiniera Perez.

Sam piłkarz wyznał, że transfer do Realu Madryt to spełnienie jego największego marzenia. Nastolatkowi udzieliły się emocje, bo nie potrafił ukryć łez podczas swojego przemówienia: - chcę zostać częścią historii tego wielkiego klubu. To dla mnie wielki dzień. Dziś spełniłem moje marzenie z dzieciństwa.

Reinier w barwach Flamengo zdążył rozegrać zaledwie piętnaście spotkań, w których zdobył sześć bramek i zaliczył dwie asysty. Jest wszechstronnym zawodnikiem - to nominalny ofensywny pomocnik, ale w Serie A grywał również jako napastnik.