Zdobywca Złotej Piłki z 2000 roku jest przekonany, że Kylian Mbappe jest stworzony do gry w Realu. 21-letni Francuz od dawna jest na celowniku madrytczyków, a o w ostatnich miesiącach w hiszpańskich mediach coraz częściej mówi się o jego transferze.

REKLAMA

WIDEO: Manchester City wyrzucony z Ligi Mistrzów na dwa sezony. To precedens!

- Wiek nie ma znaczenia, kiedy masz taką jakość jak on. Mbappe jest młody, ale to jeden z najlepszych i jednocześnie najdroższych piłkarzy na świecie. Gra jednak w zespole, który nie potrzebuje pieniędzy, więc nie musi go sprzedawać. Nie wiem, czy ten transfer jest możliwy, ale jeśli by do niego doszło, byłoby to wielkie wzmocnienie dla Realu - skomentował w rozmowie z rozgłośnią radiową RMC Sport Figo.

Sprowadzenie Kyliana Mbappe do Realu Madryt jest marzeniem Florentino Pereza

Sprowadzenie na Estadio Santiago Bernabeu Mbappe to marzenie prezesa Realu - Florentino Pereza. Hiszpan był już bliski pozyskania Francuza latem 2017 roku, ale wtedy na ostatniej prostej do gry o piłkarza włączyło się Paris Saint-Germain. Chociaż oba kluby oferowały za zawodnika podobne pieniądze, sam Mbappe postanowił zostać w ojczyźnie. Zadecydowała obawa, że w Realu, w którego ataku ofensywny tercet tworzyli wtedy Cristiano Ronaldo, Gareth Bale i Karim Benzema, nastolatek nie będzie mógł liczyć na regularną grę.

Po trzech latach w stolicy Francji Mbappe dojrzewa jednak do spróbowania swoich sił w Madrycie. Real czeka i monitoruje sytuację. Perez jako cel postawił sobie ruszenie po zawodnika latem 2021 roku, 12 miesięcy przed wygaśnięciem obecnej umowy piłkarza z klubem.