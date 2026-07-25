Wyjaśniła się przyłość Olise! "Odegra ważną rolę"

Dużo dzieje się pod kątem transferowym w Realu Madryt. Jose Mourinho będzie dysponował mocniejszym zespołem niż jego poprzednik - Alvaro Arbeloa. Na Santiago Bernabeu trafili dotychczas Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva, a za kilka dni mogą do nich dołączyć Rodri i Yan Diomande. W przypadku tego ostatniego "Królewscy" są w stanie wyłożyć na stół nawet 120 mln euro. Być może prezydent klubu Florentino Perez nie byłby zdecydowany na ściągnięcie Iworyjczyka, gdyby wypalił transfer Michaela Olise.

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Freund ucina temat ws. Olise. "Znów odegra ważną rolę w Bayernie"

Real miał wielką ochotę na to, by za kwotę nawet 200 mln euro kupić Francuza z Bayernu Monachium. W minionych rozgrywkach 24-latek wystąpił w 52 spotkaniach, strzelił 22 gole, zanotował 31 asyst. Na mundialu także potrafił błysnąć.

"Marca" poinformowała jednak, że Bayern nie zamierza sprzedawać jednej ze swoich największych gwiazd. Nie minęło dużo czasu, a potwierdził to dyrektor sportowy Christoph Freund.

- Sprzedaż Michaela w ogóle nie jest tematem. Cieszymy się, że niedługo wraca z wakacji. W tym roku znów odegra ważną rolę w Bayernie - podkreślił działacz w rozmowie z dziennikarzem Maximilianem Kochem.

"Królewscy" muszą obejść się smakiem, choć i tak trudno im cokolwiek zarzucić przy działaniach na rynku transferowym. Nie jest wykluczone, że po transakcjach związanych z Rodrim i Diomande sięgną jeszcze po kolejnego nowego gracza.

Olise z kolei ma z Bayernem ważny kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na aż 170 mln euro.