Wyjaśniła się przyłość Olise! "Odegra ważną rolę"

Dużo dzieje się pod kątem transferowym w Realu Madryt. Jose Mourinho będzie dysponował mocniejszym zespołem niż jego poprzednik - Alvaro Arbeloa. Na Santiago Bernabeu trafili dotychczas Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva, a za kilka dni mogą do nich dołączyć Rodri i Yan Diomande. W przypadku tego ostatniego "Królewscy" są w stanie wyłożyć na stół nawet 120 mln euro. Być może prezydent klubu Florentino Perez nie byłby zdecydowany na ściągnięcie Iworyjczyka, gdyby wypalił transfer Michaela Olise.
Real miał wielką ochotę na to, by za kwotę nawet 200 mln euro kupić Francuza z Bayernu Monachium. W minionych rozgrywkach 24-latek wystąpił w 52 spotkaniach, strzelił 22 gole, zanotował 31 asyst. Na mundialu także potrafił błysnąć.
"Marca" poinformowała jednak, że Bayern nie zamierza sprzedawać jednej ze swoich największych gwiazd. Nie minęło dużo czasu, a potwierdził to dyrektor sportowy Christoph Freund.
- Sprzedaż Michaela w ogóle nie jest tematem. Cieszymy się, że niedługo wraca z wakacji. W tym roku znów odegra ważną rolę w Bayernie - podkreślił działacz w rozmowie z dziennikarzem Maximilianem Kochem.
"Królewscy" muszą obejść się smakiem, choć i tak trudno im cokolwiek zarzucić przy działaniach na rynku transferowym. Nie jest wykluczone, że po transakcjach związanych z Rodrim i Diomande sięgną jeszcze po kolejnego nowego gracza.
Olise z kolei ma z Bayernem ważny kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na aż 170 mln euro.