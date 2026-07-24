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Kane zdecydował, gdzie będzie grał. "O krok od podpisania kontraktu"

Harry Kane zwieńczył ubiegły, bardzo dobry sezon zdobyciem brązowego medalu mistrzostw świata. Ambicje kapitana reprezentacji Anglii sięgały finału mundialu, jednak o braku awansu zadecydowała fatalna końcówka półfinału z Argentyną (1:2). Kane chce powetować sobie tę porażkę nowym kontraktem w klubie.
Harry Kane
Fot. REUTERS/Mike Segar

33-latek należał do jednych z najjaśniejszych postaci reprezentacji Anglii, mimo kiepskiej postawy podczas półfinału. Był m.in. bohaterem drużyny trenera Thomasa Tuchela w trakcie pierwszego meczu fazy pucharowej z DR Konga (2:1). Kane z 6 golami i 1 asystą zajął 6. miejsce wśród najskuteczniejszych piłkarzy mistrzostw świata 2026, a po znakomitym meczu Anglii z Francją (6:4) odebrał brązowy medal mś. 

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Media: Kane z nowym kontraktem w Bayernie Monachium

Harry Kane jest także filarem drużyny Bawarczyków. W poprzednim sezonie Anglik zdobył łącznie aż 61 goli (z czego 36 w Bundeslidze) i dołożył 7 asyst w 51 spotkaniach. Niewykluczone więc, że w kolejnej kampanii ligowej postara się zbliżyć do rekordu Roberta Lewandowskiego. Ten od sezonu 2020/21 wynosi 41 bramek. 

33-latek do niedawna miał w kontrakcie klauzulę, pozwalającą mu latem 2026 roku przejść do innego klubu za 65 mln euro. Kane nie zdecydował się jednak na ten ruch, mimo usilnych starań Saudyjczyków z Al-Hilal. Ci bowiem od dawna mają nazwisko Anglika w swoich notesach, a w ostatnim czasie mieli znowu czynić poważne starania o pozyskanie gwiazdora Bayernu. 

Nic z tego. Według Bena Jacobsa z portalu givemesport.com Harry Kane nie zamierza opuszczać stolicy Bawarii. 

"Ma podpisać nowy kontrakt z Bayernem Monachium. Rozmowy zostaną wznowione tego lata po owocnych dyskusjach we wcześniejszej części roku" - czytamy.

O ściągnięciu bramkostrzelnego Anglika do siebie myśleli nie tylko Saudyjczycy. 

"Barcelona wystosowała zapytanie po odejściu Roberta Lewandowskiego i jest przekonana, że Kane pozostanie w Niemczech. Napastnik zadomowił się w Monachium zarówno na boisku, jak i poza nim" - dodali dziennikarze. 

Według medialnych spekulacji na mocy aktualnej do 2027 roku umowy z Bayernem Harry Kane zarabia około 400 tys. funtów tygodniowo, a to ponad 2 mln złotych. Dzięki nowemu kontraktowi kwota ta ma jeszcze ulec zwiększeniu, co nada Anglikowi status najlepiej opłacanego zawodnika w historii Bundesligi. 

W pierwszym meczu nowego sezonu Bayern Monachium zmierzy się ze Stuttgartem (28 sierpnia). Wcześniej, bo 22 sierpnia będzie mógł zdobyć pierwsze trofeum. Tego dnia bowiem powalczy z Borussią Dortmund o Superpuchar Niemiec. 

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