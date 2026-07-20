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Bayern ogłosił ważny ruch. "To coś wyjątkowego"

W lipcu 2023 roku Konrad Laimer został piłkarzem Bayernu Monachium. Jego kontrakt obowiązywał do końca przyszłego sezonu, ale w poniedziałek (20 lipca) klub poinformował o przedłużeniu umowy. Austriak jest jednym z kluczowych graczy mistrzów Niemiec.
Konrad Laimer (po prawej)
Fot. REUTERS/Lisi Niesner

Konrad Laimer karierę seniorską rozpoczynał w FC Liefering. Po jednym sezonie spędzonym w tym klubie grał w zespołach Red Bulla. Najpierw w Salzburgu (lata 2014-2017), a następnie w Lipsku (2017-2023). Następnie trafił do Bayernu Monachium. Z drużyną z Bawarii wywalczył dwa mistrzostwa Niemiec, Puchar Niemiec i superpuchar kraju. 

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Laimer na dłużej w Bayernie. "Z tą drużyną wszystko jest możliwe"

Początkowo Laimer w rozmowie z dziennikarzami Sky Sports poinformował, że przedłuża kontrakt z Bayernem Monachium, a później klub opublikował oficjalny komunikat. Najnowsza umowa Austriaka obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Laimer nie ukrywa, że nigdzie nie chciał się ruszać. - Dla mnie gra w koszulce Bayernu Monachium to coś wyjątkowego. Często podkreślałem, jak bardzo jestem szczęśliwy w Monachium i jak wielką frajdę daje gra w piłkę nożną w tej drużynie. Czułem to od pierwszego dnia. Mogę pomóc drużynie na wielu pozycjach i chcę dawać z siebie wszystko dla Bayernu Monachium w każdej sekundzie. Z tą drużyną wszystko jest możliwe i już nie mogę się doczekać wznowienia sezonu - powiedział Laimer, cytowany przez media klubowe Bayernu. 

Postawę Austriaka na boku defensywy mocno doceniają działacze Bawarczyków. Podkreślił to choćby Christoph Freund.

- Bardzo cenimy wszechstronność, pasję i konsekwencję Konny'ego. Konsekwentnie pokazuje swoje umiejętności, sezon po sezonie, mecz po meczu. Jest wzorem do naśladowania, ponieważ nigdy nie traci piłki, stale się rozwija i jest ważnym elementem w szatni - powiedział dyrektor sportowy Bayernu. 

Laimer rozegrał już 136 meczów dla Bayernu. Zanotował siedem goli i dziewiętnaście asyst. Za nim występ na mistrzostwach świata, gdzie pojawił się na boisku w czterech spotkaniach reprezentacji Austrii - we wszystkich w pełnym wymiarze czasowym. Jego zespół odpadł w 1/16 finału, przegrywając z Hiszpanią 0:3. Później "La Furia Roja" sięgnęła po tytuł.

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