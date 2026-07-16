Niespodziewana śmierć byłego piłkarza. Bundesliga w żałobie. "Za wcześnie"

Śmierć Markusa Beierle wstrząsnęła światem niemieckiej piłki nożnej. Przykre wieści przekazał jego były klub, Eintracht Frankfurt w oficjalnym komunikacie. Nie wiadomo, co spowodowało nagłą śmierć 54-latka.

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Niemcy w żałobie. Nie żyje Markus Beierle

"14 lipca 2026 roku Markus Beierle zmarł niespodziewanie w wieku 54 lat. W tych trudnych chwilach klub Eintracht Frankfurt łączy się w myślach z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi Markusa. Będziemy czcić pamięć o Markusie" - czytamy.

"Zdecydowanie za wcześnie, mając zaledwie 54 lata, rodzina i przyjaciele muszą pożegnać Markusa Beierle. Człowiek rodzinny, którego - jak wspominają jego towarzysze - po prostu nie dało się nie lubić" - dodali przedstawiciele MSV Duisburg.

Beierle poza Eintrachtem i Duisburgiem reprezentował barwy VfB Stuttgart, SSV Ulm 1846, Stuttgart Kickers, TSV 1860 Monachium, Hansy Rostock, SV Darmstadt 98 i SC Dortelweil. W barwach Eintrachtu dwukrotnie awansował do Bundesligi w latach 2003 i 2005.

Łącznie na boiskach Bundesligi Beierle rozegrał 123 spotkania. W tym czasie udało mu się zdobyć 32 bramki i zanotować 14 asyst. Na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w 85 spotkaniach 24-krotnie trafiał do siatki i trzykrotnie asystował. Z TSV 1860 Monachium grał w Pucharze UEFA i eliminacjach Ligi Mistrzów, zaś z Duisburgiem rywalizował w Pucharze Zdobywców Pucharów i Pucharze Intertoto.

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