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Dlatego Saudyjczycy nie chcieli Lewandowskiego. Ruszają po Kane'a!

Reprezentacja Anglii jest o krok od gry w finale mistrzostw świata. Podopieczni Thomasa Tuchela muszą "tylko" wygrać z Argentyną, żeby mieć szansę na końcowy triumf. W tym samym czasie największa gwiazda angielskiej kadry - Harry Kane - ma szansę zostać bohaterem wielkiego transferu. Napastnikiem zainteresowany jest saudyjski Al-Hilal!
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Fot. REUTERS/Paul Childs

Harry Kane zapisał się już w historii Tottenhamu, a od 2023 roku buduje swoją legendę w Niemczech. Jako napastnik Bayernu Monachium zagrał już 147 meczów, w których zdobył 146 goli i zanotował 33 asysty. 32-letni napastnik wciąż prezentuje bardzo wysoki poziom, ale nie da się ukryć, że zbliża się do wieku, w którym piłkarz coraz częściej myśli o emeryturze.

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Kane może trafić do Arabii Saudyjskiej

I choć Anglik raczej nie musi się martwić o sytuację materialną swojej rodziny, to niewykluczone, że zechce zapewnić spokój również kolejnym pokoleniom. A o to najłatwiej w Arabii Saudyjskiej. Zdaniem Sky Sport z usług angielskiego napastnika chętnie skorzystaliby działacze Al-Hilal.

"Rynek transferowy może niedługo doświadczyć kolejnej epickiej sagi" - czytamy na łamach serwisu informacyjnego Sky Sport. "Według naszych informacji Al-Hilal rozpoczęło rozmowy z przedstawicielami Harry'ego Kane'a, żeby ocenić szanse na przeprowadzenie transferu" - przekazał dziennikarz Sacha Tavolieri.

"Na ten moment angielski napastnik nie podjął żadnej decyzji. Kapitan reprezentacji Anglii chce najpierw przeanalizować warunki sportowe i finansowe oferty Saudyjczyków, zanim zdecyduje w sprawie swojej przyszłości" - dodaje dziennikarz.

"W kontrakcie z Bayernem Monachium Kane ma specjalną klauzulę. W trakcie jego trzeciego sezonu zainteresowany klub może go kupić za 65 milionów euro. Jeżeli ta klauzula zostanie aktywowana, to Bayern nie będzie w stanie powstrzymać swojego napastnika przed odejściem" - czytamy.

Al-Hilal jeszcze nie kontaktował się z Bayernem w sprawie angielskiego napastnika, ale "sprawa jest otwarta i może szybko przyspieszyć, jeżeli saudyjski klub złoży ofertę, która przekona Kane'a i jego współpracowników".

Umowa Anglika z Bayernem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Z saudyjskimi klubami był niedawno łączony Robert Lewandowski, ale ostatecznie Polak musiał przyjąć ofertę Chicago Fire. Harry Kane obecnie walczy o awans do finału mistrzostw świata. Już w środę 15 lipca o godzinie 21:00 Anglia zagra z Argentyną w półfinale tych rozgrywek. Zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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