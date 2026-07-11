5 milionów euro za Polaka. Szybko podjęli decyzję

W poprzednim sezonie w barwach FC Koeln z powodzeniem występował Jakub Kamiński, który był do tego zespołu wypożyczony. Po jego odejściu do Benfiki Lizbona działacze z Kolonii celują w pozyskanie kolejnego Polaka. Jak informuje niemiecki "Bild", jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia drużyny jest teraz Mateusz Żukowski.

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Magdeburg odrzucił pierwszą ofertę za Żukowskiego

Jeszcze kilka lat temu trudno było przypuszczać, że skrzydłowy znajdzie się na radarze klubu z Bundesligi. W czasach gry w Śląsku Wrocław Żukowski spotykał się z krytyką i nie potrafił w pełni wykorzystać swojego potencjału. Przeprowadzka do Niemiec okazała się jednak przełomem.

W barwach Magdeburga w 2. Bundeslidze Polak odżył. W minionym sezonie zdobył 17 bramek, stając się jednym z wyróżniających się zawodników swojej drużyny. Dobra forma zaowocowała również debiutem w reprezentacji Polski.

Według informacji "Bilda" Żukowski usłyszał także w kadrze narodowej, że dla swojego dalszego rozwoju powinien spróbować sił na poziomie Bundesligi.

"W negocjacjach istotną rolę odgrywa jeszcze jeden czynnik: sam Żukowski wie, że jeśli chce kontynuować grę w swojej reprezentacji, musi dążyć do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Według informacji uzyskanych przez BILD od źródeł w reprezentacji Polski, został już o tym poinformowany" - czytamy.

Jak podaje niemiecki dziennik, FC Koeln złożyło już pierwszą ofertę za reprezentanta Polski. Miała ona opiewać na 5 milionów euro, jednak została odrzucona przez Magdeburg.

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Klub z 2. Bundesligi liczy na wyższą kwotę odstępnego i zamierza czekać na kolejne propozycje do połowy sierpnia. Jeśli oczekiwania finansowe nie zostaną spełnione do tego czasu, władze Magdeburga mają zablokować transfer i zatrzymać jednego ze swoich kluczowych piłkarzy na kolejny sezon.