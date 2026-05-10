Zapadła decyzja ws. zapomnianego reprezentanta Polski. Trafi do Bundesligi

24 marca 2023 r. - to data ostatniego meczu Michała Karbownika w reprezentacji Polski. Karbownik znalazł się w wyjściowym składzie Biało-Czerwonych na mecz z Czechami (1:3), ale został zmieniony w przerwie. Wtedy selekcjonerem naszej reprezentacji był Fernando Santos. Od trzech lat Karbownik występuje w barwach Herthy Berlin. Hertha znajduje się w górnej połowie tabeli 2. Bundesligi, ale nie ma już szans na wywalczenie awansu. Wiele wskazuje na to, że Karbownik nie będzie zawodnikiem Herthy w przyszłym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tchouaméni pobił Valverde? Kosecki: Zachowanie piłkarzy jest żenujące!

Karbownik zagra w Bundeslidze? "Trener jest zwolennikiem transferu"

Dziennik "Berliner Zeitung" informuje, że Karbownik, w przeciwieństwie do Herthy, może grać w przyszłym sezonie na poziomie Bundesligi. Polak cieszy się zainteresowaniem Werderu Brema, który jest już pewny utrzymania. Werder nie będzie musiał płacić za Karbownika, ponieważ z końcem czerwca będzie dostępny bez kwoty odstępnego. Trenerem Werderu jest Daniel Thioune, który prowadził Karbownika w Fortunie Dusseldorf w sezonie 2022/23.

"Zbliżające się odejście Karbownika wpisuje się w lato, które będzie naznaczone zmianami kadrowymi w Hercie" - czytamy w artykule. Wspomniane źródło dodaje, że Hertha starała się przedłużyć kontrakt z Karbownikiem, ale nie udało się dojść do porozumienia. Następcą Karbownika w Berlinie ma zostać Austriak David Puczka, który aktualnie gra w drużynie Juventusu Next Gen w trzeciej lidze włoskiej.

"Karbownik był kluczowym zawodnikiem Fortuny Dusseldorf. Imponował przede wszystkim techniką i wszechstronnością po lewej stronie boiska. Trener Thioune jest zdecydowanym zwolennikiem transferu Karbownika" - dodaje "Berliner Zeitung".

Sugerując się danymi zebranymi przez serwis transfermarkt.com, Karbownik grał w tym sezonie w Hercie jako lewy i prawy obrońca w formacji z czwórką defensorów, a także był lewym wahadłowym w ustawieniu 3-4-2-1.

Zobacz też: Przewrót w PZPN. Kulesza może stracić sprzymierzeńca. "Mocno się zdziwił"

Z kolei Werder grał w tym sezonie zarówno z wahadłowymi, jak i nominalnymi bocznymi obrońcami. Potencjalnymi konkurentami Karbownika o miejsce w wyjściowym składzie będą Felix Agu (Nigeria) czy Olivier Deman (Belgia). Warto dodać, że piłkarzem Werderu jest Dawid Kownacki, który w tym sezonie jest wypożyczony właśnie do Herthy.

Hertha zagra jeszcze w tym sezonie z Greuther Furth (10.05) i Arminią Bielefeld (17.05).