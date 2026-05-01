Gorąco w Bayernie. Władze mają dość. "Nie może tak dalej być"

Bayern Monachium niedawno wywalczył 35. tytuł mistrza Niemiec i może się skupić na Lidze Mistrzów. Bawarczycy mierzą się w dwumeczu z PSG. Pierwszy mecz był niezwykle szalony i zakończył się wynikiem 5:4 dla obrońców tytułu.

Gwiazda odejdzie z Bayernu? Rozmowy trwają od kilku miesięcy

Mimo wciąż trwającego sezonu, Bayern zaczął kompletować kadrę. Teraz niemiecki "Bild" donosi, że jest problematyczna sytuacja z jedną z gwiazd. Mowa o Konradzie Laimerze, który ma pewne miejsce w pierwszym składzie Bawarczyków. W tym sezonie rozegrał 42 spotkania i w sumie strzelił trzy gole i dołożył 12 asyst. Austriak ma umowę do końca przyszłego sezonu, a - jak się okazuje - rozmowy dot. nowej umowy trwają już od "kilku miesięcy" - relacjonuje "Bild".

Dlaczego rozmowy nie posuwają się do przodu? Chodzi o pieniądze, bo według relacji dziennikarzy, Laimer ma oczekiwać kontraktu w granicach 12 - 15 mln euro, na co nie chce zgodzić się klub. Christian Falk w podkaście "Bayern Insider" zdradził, że klub próbuje walczyć z rosnącymi oczekiwaniami piłkarzy. - Bayern stwierdził , że nie może tak dalej być, skoro wszyscy zawodnicy ciągle żądają więcej - powiedział, cytowany przez dziennik.

Niedawno podwyżki mieli dostać Jamal Musiala i Alphonso Davies, a w przypadku Joshuy Kimmicha nie udało się obniżyć wymagań. Zdaniem niemieckiego dziennikarza Laimer ma właśnie posłużyć za przykład, jeśli chodzi o wymagania zawodników. - Twierdzą, że w pewnym momencie trzeba postawić czerwoną linię - i teraz stawiają ją z Konradem Laimerem - podkreślił Falk.

Dziennikarz krytykuje ruchy Bawarczyków

"Bild" pisze, że Laimer ma zarabiać około 8-9 mln euro rocznie. Bayern ma w tym przypadku komfort, bo jeśli nie uda im się dojść do porozumienia, mają jeszcze czas, by go sprzedać w letnim okienku transferowym. Ewentualnie, mogą poczekać jeszcze rok i puścić go za darmo. Tak Austriak zrobił w 2023 roku, kiedy przenosił się z RB Lipsk do Bayernu Monachium.

Pojawiły się także głosy krytyczne względem klubu. Reporter Heiko Niedderer twierdzi, że to jest niesprawiedliwe, a Laimer jest niedoceniany. - Tak naprawdę gra regularnie pierwszym składzie. Nie zawsze gra na tej samej pozycji, bo występuje czy to lewej, czy z prawej strony. Goretzka odchodzi latem. Może wtedy będziecie potrzebować innej opcji na pozycji numer 6, a on też może tam grać - zaznaczył.

Zdaniem "Bilda" Bayern Monachium ma mieć już alternatywę w miejsce Laimera. Według doniesień klub interesuje się Givairo Readą z Feyenoordu Rotterdam, który jest wyceniany przez Transfermarkt na 25 mln.