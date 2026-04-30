Niemcy wezwali Polaka na dywanik. Chcą radykalnych zmian

Eugen Polanski trenerem Borussii jest od września zeszłego roku. Szkoleniowiec zanotował kiepski start, ale z czasem klub radził sobie coraz lepiej. W ostatnich tygodniach zespół znów znalazł się w gorszej formie. Na zwycięstwo w lidze czeka od 13 marca (2:0 z FC St. Pauli).

Polanski wezwany na dywanik. Tak zareagował

Portal sport1.de informuje, że w Borussii Moenchengladbach odbyło się walne zgromadzenie członków klubu, na którym polski szkoleniowiec musiał zmierzyć się z krytyką. - Można po prostu znosić krytykę albo ją przyjąć. Ja należę do tych, którzy ją przyjmują. Niezależnie od tego, czy jest ona pozytywna, czy negatywna – to po prostu część tej pracy. Wyciągnąłem z tego pewne wnioski - skomentował potem Polanski.

Polanski i kierownictwo klubu musieli zmierzyć się z zarzutami o kiepski przebieg bieżącego sezonu. Przewodniczący rady nadzorczej Michael Hollmann zażądał "radykalnych zmian". W odpowiedzi Polanski zapewnił, że on i jego sztab rozpoczęli już analizę tego, co poszło dobrze, a co źle.

Borussia Moenchengladbach wciąż nie zapewniła sobie utrzymania w Bundeslidze, ale ten cel powinna spełnić bez większego problemu. W niedzielę 3 maja drużyna Eugena Polanskiego zagra z Borussią Dortmund. - Damy radę. Chcemy też raz sprawić kłopot wielkiej drużynie. Na pewno nie będzie to łatwe, ale łatwe jest też nudne. Mamy mecz u siebie i tak właśnie do niego podejdziemy - powiedział Polanski przed tym spotkaniem.

Jeżeli Borussia Moenchenglabach wygra, to zapewni sobie utrzymanie. Nie będzie łatwo - klub z Dortmundu jest wiceliderem. Początek spotkania o 17:30.