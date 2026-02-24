Polski trener w Bundeslidze na wylocie. Oto kto może go zastąpić

Borussia Moenchengladbach notuje serię siedmiu meczów w Bundeslidze bez zwycięstwa, przez co cały czas musi drżeć o utrzymanie. W ostatnich tygodniach Eugen Polanski nie osiąga najlepszych rezultatów, a jego pozycja w klubie wyraźnie osłabła. Polanski był na początku trenerem tymczasowym, a potem otrzymał 2,5-letni kontrakt. - Mam absolutne, całkowite zaufanie do trenera Polanskiego. Robi wszystko, co w jego mocy, by dobrze przygotować drużynę - mówił Rouven Schroeder, dyrektor sportowy Borussii, zapytany o przyszłość Polanskiego.

Dwaj kandydaci na następcę Polanskiego. Jeden z nich pracował już w Borussii

Niemiecki dziennik "Rheinische Post" pisze, że dwóch trenerów jest rozważanych pod kątem zastąpienia Polanskiego w Borussii.

Jednym z nich jest Thomas Reis, który do połowy lutego br. pracował w tureckim Samsunsporze, a w Niemczech odpowiadał za wyniki Vfl Bochum i Schalke 04. Drugą opcją jest Dieter Hecking, który pozostaje bez pracy od września zeszłego roku. W jego trenerskim CV znajduje się m.in. Hannover 96 (2006-2009), FC Nurnberg (2009-2012, 2023), Wolfsburg (2013-2016) czy Hamburger SDV (2019-2020). Hecking był trenerem Borussii w latach 2016-2019.

"RP" dodaje, że w Borussii może dojść do tzw. schalkelizacji. Chodzi o fakt, że po spadku z Bundesligi klub może mieć spore problemy z tym, by wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy. Poza Schalke z podobnym tematem zmagało się HSV.

"Strach nie ogranicza się tylko do boiska. Sytuacja finansowa klubu uległa poważnemu pogorszeniu, a spadek z ligi pogłębiłby te problemy" - czytamy w artykule. Do tej pory w historii Borussii były tylko dwa przypadki, gdy trener obejmował klub w trakcie sezonu i nie doczekał do jego zakończenia. Mowa o Dicku Advocaacie (2004-2005) i Norbercie Meierze (1997-1998).

Wiele wskazuje na to, że "meczem o posadę" dla Polanskiego będzie sobotnie starcie między Borussią Moenchengladbach a Unionem Berlin (godz. 15:30).

Gdyby doszło do zakończenia współpracy z Polanskim tuż po meczu, to trener przetrwałby na tym stanowisku 166 dni.

Sam Polanski na razie nie odnosi się do możliwego zwolnienia. - Z perspektywy tabeli musimy bić na alarm. Wszyscy potrafimy czytać i liczyć. To sport, który jest nastawiony na wyniki, a my ich nie mamy. Mieliśmy wystarczająco dużo okazji z Freiburgiem po dośrodkowaniach, ale ich nie wykorzystywaliśmy. Bardziej bezpośrednie podejście byłoby lepsze - tłumaczył trener Borussii Moenchengladbach.