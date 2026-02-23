18-letni Polak podbija Bundesligę! "Jest pierwszym wyborem"

Kacper Potulski 30 listopada zadebiutował w niemieckiej Bundeslidze, jego Mainz przegrało wówczas 0:4 z Freiburgiem. Wcześniej Polak grał już w pierwszej drużynie zespołu z Moguncji w europejskich pucharach. Środkowy obrońca z tygodnia na tydzień zyskuje w układance trenera Ursa Fischera, dużo lepiej wiosną wygląda również jego zespół, który w ostatnich tygodniach zdołał uciec ze strefy spadkowej.

Potulski ma być pierwszym wyborem trenera Fischera

Reprezentant Polski U-21 w przegranym 0:4 spotkaniu z Borussią Dortmund zastąpił kontuzjowanego Stefana Bella, tydzień później Potulski pojawił się w pierwszym składzie w zremisowanym 1:1 meczu z HSV Hamburg. Według "Kickera" Polak ma być pierwszym wyborem trenera Fischera, jeśli chodzi o zastąpienie Niemca.

"Jeśli chodzi o zastąpienie Bella, Potulski jest pierwszym wyborem – zwłaszcza że Andreas Hanche-Olsen doznał kontuzji na treningu. Maxim Leitsch i Lennard Maloney również znaleźli się w kadrze meczowej przeciwko Hamburgowi, ale obaj pozostali na ławce rezerwowych przez pełne 90 minut." - czytamy w "Kickerze".

Potulski wywarł dobre wrażenie w meczu z HSV

Trener Urs Fischer podkreślał, że decyzja o wystawieniu Potulskiego w meczu z HSV była "całkiem łatwa". HSV co prawda strzeliło gola z rzutu wolnego, który został przyznany po faulu Polaka, jednak nasz zawodnik i tak zebrał bardzo dobre noty. Rywale dzięki pracy stopera byli w stanie wykreować zaledwie trzy realne okazje do zdobycia gola. Potulski imponował zwłaszcza w statystyce celnych podań, aż 81,6%.

Przed Mainz i Potulskim naprawdę wymagający kalendarz. W dwóch najbliższych spotkaniach zespół z Moguncji zagra z Bayerem Leverkusen i VfB Stuttgart. Podopieczni Fischera opuścili strefę spadkową, ale wciąż muszą patrzeć za siebie, przedostatni Werder traci do nich zaledwie trzy punkty. Być może dobra postawa na boiskach Bundesligi przybliży środkowego obrońcę do powołania na barażowe spotkania do mistrzostw świata, które w marcu czekają reprezentację Jana Urbana.