Jan Bednarek i Jakub Kiwior są niekwestionowanymi liderami obrony FC Porto, Jan Ziółkowski dostaje sporo szans w barwach walczącej o medal w Serie A Romy, a coraz lepsze recenzje w barwach Lecha Poznań zbiera Wojciech Mońka. Wśród wyróżniających się polskich stoperów nie do pominięcia jest także dyspozycja Kacpra Potulskiego. Ostatnia wypowiedź jego klubowego trenera może budzić respekt.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio

Potulski chwalony. Trener powiedział wprost

- Ma 18 lat, a gra jak 35-letni weteran. Błędy się zdarzają, musi wyciągać z nich lekcję, ale to normalne w przypadku każdego młodego zawodnika. Generalnie jednak jego gra bardzo mi się podoba - powiedział Urs Fischer. Słowa szkoleniowca FSV Mainz na portalu X zacytował ekspert Bundesligi, dziennikarz Kanału Sportowego i Eleven Sports Marcin Borzęcki.

Potulski jesienią zaczął dostawać szanse jeszcze od Bo Henriksena, a kiedy trenerem został Urs Fischer, Polak tylko zyskał na znaczeniu. 14 grudnia Potulski zdobył gola na Allianz Arenie w zremisowanym 2:2 meczu z Bayernem Monachium.

Najbogatsza olimpijka pod ostrzałem. Wyciekły niewygodne dane. "Zdrajczyni"

Choć początkowo dostawał szansę w meczach w europejskich pucharach, to dziś jest już podstawowym piłkarzem w spotkaniach Bundesligi. Dość powiedzieć, że od 31 stycznia Potulski rozegrał cztery mecze z rzędu w barwach Mainz. Przeciwko Lipskowi (2:1) i Hamburgerowi SV (1:1) zagrał po 90 minut. Przeciwko Borussii Dortmund (0:4) rozegrał 64 minuty.

Łącznie 18-letni stoper wystąpił w dziewięciu meczach i wygląda na to, że do spółki ze sprowadzonym zimą Stefanem Poschem i doświadczonym Dominikiem Kohrem będzie tworzyć tercet stoperów w zespole walczącym o utrzymanie w Bundeslidze.

Mainz odbiło się od dna i obecnie, po 23 rozegranych meczach, zajmuje 13. miejsce w tabeli. Ma jednak tylko 22 punkty i zaledwie dwa oczka przewagi nad będącym na 16. pozycji (barażowej) St. Pauli, a trzy nad znajdującym się pod kreską Werderem Brema.

Czas pokaże, czy Jan Urban zdecyduje się już w marcu powołać Potulskiego. Póki co utalentowany stoper ma w dorobku tylko jeden mecz w młodzieżówce.