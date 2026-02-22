Mecz ostatniej szansy dla Polaka?! Gwałtowne załamanie w klubie

W połowie września zeszłego roku Eugen Polanski objął funkcję trenera Borussii Moenchengladbach w miejsce zwolnionego Gerarda Seoane. Na początku Polanski był tymczasowym szkoleniowcem "Źrebaków", a później klub podpisał z nim 2,5-letni kontrakt. Już w grudniu sytuacja Borussii wyglądała dobrze, bo znajdowała się na dziesiątym miejscu i miała dosyć bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Aktualnie Borussia notuje serię siedmiu ligowych meczów bez zwycięstwa, ale być może teraz Polanski już nie dostanie szansy wyjścia z kryzysu.

To będzie ostatni mecz Polanskiego w Bundeslidze? "Mam całkowite zaufanie"

W niedzielę Borussia Moenchengladbach przegrała 1:2 na wyjeździe z Freiburgiem. To sprawia, że zespół Polanskiego ma tylko dwa punkty przewagi nad Sankt Pauli, które jest na miejscu gwarantującym grę w play-offach o utrzymanie z trzecią najlepszą drużyną w 2. Bundeslidze.

- Zawodnicy i sztab szkoleniowy muszą wiedzieć, o co toczy się gra. Jeśli dalej będziemy tak grać, to sytuacja się pogorszy. Mam absolutne, całkowite zaufanie do trenera Polanskiego. Robi wszystko, co w jego mocy, by dobrze przygotować drużynę. Widzę, jak pracuje każdego dnia. Nie chodzi tylko o Eugena, ale o drużynę. Nie bagatelizujemy tej sytuacji, zostało nam jeszcze jedenaście meczów - mówił Rouven Schroeder, dyrektor sportowy Borussii, cytowany przez dziennik "Kicker".

Sam Polanski zaznaczył wprost, że kluczowe w utrzymaniu dla Borussii będzie zdobywanie punktów. - Z perspektywy tabeli musimy bić na alarm. Wszyscy potrafimy czytać i liczyć. To sport, który jest nastawiony na wyniki, a my ich nie mamy. Mieliśmy wystarczająco dużo okazji z Freiburgiem po dośrodkowaniach, ale ich nie wykorzystywaliśmy. Bardziej bezpośrednie podejście byłoby lepsze - powiedział Polanski na pomeczowej konferencji prasowej.

"Słuchając pomeczowych wypowiedzi Schroedera, można wywnioskować, że sobotni mecz z Unionem to dla Eugena Polanskiego mecz ostatniej szansy" - uważa Tomasz Urban, dziennikarz Eleven Sports. Union Berlin zajmuje dziewiąte miejsce w Bundeslidze z 28 punktami.

Spotkanie między Borussią Moenchengladbach a Unionem Berlin odbędzie się w sobotę o godz. 15:30.