Powrót na stronę główną

Kamiński błysnął w Bundeslidze! Była 63. minuta

Jakub Kamiński jesienią był jednym z najlepszych piłkarzy FC Koeln, a wysoką formę potwierdzał w reprezentacji Polski. Wydaje się, że dyspozycja Polaka ponownie rośnie tuż przed marcowymi barażami, co potwierdza kapitalna asysta w meczu FC Koeln z TSG Hoffenhaim. Skrzydłowy zachwycił RheinEnergieStadion.
Jakub Kamiński
Screenshot: Eleven Sports

FC Koeln jesienią zachwycało całą Bundesligę, beniaminek w pewnym momencie znajdował się nawet blisko miejsc gwarantujących start w europejskich pucharach, świetnie w barwach niemieckiej drużyny prezentował się również Jakub Kamiński. W ostatnich tygodniach Kozły grają jednak dużo słabiej, co sprawiło, że znalazły się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Podobnie jak większość kolegów z drużyny gorzej spisuje się też polski skrzydłowy, być może jego forma pójdzie w górę po spotkaniu z Hoffenheim. 

Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio

FC Koeln zremisowało z kandydatem do gry w Lidze Mistrzów 

W spotkaniu 23. kolejki Bundesligi FC Koeln mierzyło się z kapitalnie dysponowanym w bieżących rozgrywkach TSG Hoffenheim. "Wieśniaki" są jedną z największych sensacji tego sezonu, podopieczni trenera Ilzera walczą o awans do Ligi Mistrzów. 

"Kozły" postawiło jednak poprzeczkę niezwykle wysoko. Już w 15. minucie Koeln na prowadzenie po podaniu El Mali wyprowadził Ragnar Ache. Hoffenheim w dalszej części spotkania pokazało dlaczego znajduje się na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Jeszcze przed przerwą, w 45. minucie wyrównał Ozan Kabak. Goście wyszli na prowadzenie, w 60. minucie, dzięki trafieniu Andrei Kramaricia. To jednak nie był koniec rywalizacji, chwilę później klasę pokazał Kamiński. 

Zobacz też: Sędzia oświadczył się partnerowi, potem zgłosił pobicie. Teraz nagły zwrot

Kamiński błysnął w Bundeslidze. Co za asysta!

Zaledwie trzy minuty po golu dla Hoffenheim, wielką jakość pokazał Jakub Kamiński. Polak kapitalnie zagrał z pierwszej piłki jeszcze na własnej połowie do El Mali. Niemiec popędził z piłką przez niemal połowę boiska, a następnie pokonał Olivera Baumanna. 

- Polak idealnie wypuścił Saida El Malę na wolne pole i w Kolonii znów mamy remis! - piszę na portalu X Eleven Sports. 

Jakub Kamiński został zmieniony w doliczonym czasie gry przez Fynna Schentena. Rosnąca forma skrzydłowego może cieszyć trenera Jana Urbana przed zbliżającymi się barażami o mistrzostwa świata. Mecz z Albanią odbędzie się w czwartek 26 marca 2026 roku. 

FC Koeln znajduje się aktualnie na 12. pozycji w niemieckiej Bundeslidze. Kozły mają na koncie 24 punkty, to 5 oczek przewagi nad Werderem Brema, który obecnie okupuje barażowe miejsce. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?