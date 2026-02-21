Kamiński błysnął w Bundeslidze! Była 63. minuta

FC Koeln jesienią zachwycało całą Bundesligę, beniaminek w pewnym momencie znajdował się nawet blisko miejsc gwarantujących start w europejskich pucharach, świetnie w barwach niemieckiej drużyny prezentował się również Jakub Kamiński. W ostatnich tygodniach Kozły grają jednak dużo słabiej, co sprawiło, że znalazły się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Podobnie jak większość kolegów z drużyny gorzej spisuje się też polski skrzydłowy, być może jego forma pójdzie w górę po spotkaniu z Hoffenheim.

FC Koeln zremisowało z kandydatem do gry w Lidze Mistrzów

W spotkaniu 23. kolejki Bundesligi FC Koeln mierzyło się z kapitalnie dysponowanym w bieżących rozgrywkach TSG Hoffenheim. "Wieśniaki" są jedną z największych sensacji tego sezonu, podopieczni trenera Ilzera walczą o awans do Ligi Mistrzów.

"Kozły" postawiło jednak poprzeczkę niezwykle wysoko. Już w 15. minucie Koeln na prowadzenie po podaniu El Mali wyprowadził Ragnar Ache. Hoffenheim w dalszej części spotkania pokazało dlaczego znajduje się na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Jeszcze przed przerwą, w 45. minucie wyrównał Ozan Kabak. Goście wyszli na prowadzenie, w 60. minucie, dzięki trafieniu Andrei Kramaricia. To jednak nie był koniec rywalizacji, chwilę później klasę pokazał Kamiński.

Kamiński błysnął w Bundeslidze. Co za asysta!

Zaledwie trzy minuty po golu dla Hoffenheim, wielką jakość pokazał Jakub Kamiński. Polak kapitalnie zagrał z pierwszej piłki jeszcze na własnej połowie do El Mali. Niemiec popędził z piłką przez niemal połowę boiska, a następnie pokonał Olivera Baumanna.

- Polak idealnie wypuścił Saida El Malę na wolne pole i w Kolonii znów mamy remis! - piszę na portalu X Eleven Sports.

Jakub Kamiński został zmieniony w doliczonym czasie gry przez Fynna Schentena. Rosnąca forma skrzydłowego może cieszyć trenera Jana Urbana przed zbliżającymi się barażami o mistrzostwa świata. Mecz z Albanią odbędzie się w czwartek 26 marca 2026 roku.

FC Koeln znajduje się aktualnie na 12. pozycji w niemieckiej Bundeslidze. Kozły mają na koncie 24 punkty, to 5 oczek przewagi nad Werderem Brema, który obecnie okupuje barażowe miejsce.