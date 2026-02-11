18-letni Polak robi furorę w Niemczech. Już ustawiają się po niego giganci

W lipcu 2023 r. Kacper Potulski odszedł z Legii Warszawa i przeniósł się do FSV Mainz, gdzie zaczął występować w drużynach młodzieżowych. Niewiele ponad dwa lata później Potulski zadebiutował w pierwszym zespole Mainz, mając 17 lat, 11 miesięcy i 13 dni. Na początku Polak grał głównie w fazie ligowej Ligi Konferencji, a od końcówki listopada zeszłego roku stał się ważnym punktem Mainz w Bundeslidze. Potulski ma już na koncie bramkę w spotkaniu przeciwko Bayernowi Monachium (2:2). Nie należy wykluczać, że Potulski szybko zaliczy sportowy awans.

Giganci już pytają o Polaka. "Jeden z największych talentów"

Niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg informuje na portalu X, że latem wokół Potulskiego będzie spore zamieszanie na rynku transferowym. "To zawodnik, którego warto obserwować przed letnim oknem transferowym. Jest uważany za jeden z największych talentów" - czytamy we wpisie dziennikarza.

Do tej pory informacje nt. Potulskiego zebrały włoskie kluby: AC Milan, Inter Mediolan i Como. Poza tym Potulski cieszy się zainteresowaniem ze strony klubów angielskich, jak Brighton, Brentford i Chelsea. W przypadku tego ostatniego zespołu możliwe jest błyskawiczne wypożyczenie do klubu satelickiego, a więc do Strasbourga. Kontrakt Potulskiego z Mainz jest ważny do czerwca 2028 r.

"Zaczyna się spory robić szum wokół Kacpra" - pisze Tomasz Urban z Eleven Sports. "Wystarczyło kilka miesięcy gry i już Kacper Potulski znalazł się na radarze wielkich klubów. To było nieuniknione. Świetne warunki fizyczne, solidna gra w defensywie i wysoki potencjał. Nie będę zdziwiony, jak niedługo trafi do Premier League" - dodaje Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport.

Dlatego Potulski nie gra w kadrze. "Nie chcę takiej sytuacji"

Do tej pory Potulski zagrał tylko jeden mecz w reprezentacji Polski do lat 21. Mowa o spotkaniu z Macedonią Północną (3:0), które odbyło się we wrześniu zeszłego roku. Wyżej od niego w hierarchii Jerzego Brzęczka jest Igor Drapiński z Piasta Gliwice, Miłosz Matysik z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza czy Mariusz Kutwa z Wisły Kraków.

- Mamy bardzo dużo dyskusji w sztabie, przemyśleń czy na niego stawiać. W pierwszym meczu wszedł na 20 minut i od tej pory zawsze się zastanawiamy czy to już czas. Kacper ma wielki potencjał, jest bardzo profesjonalny, dba o siebie, ma predyspozycje fizyczne, jest zwrotny, szybki i będzie w drużynie odgrywał ważną rolę. Nie chcę takiej sytuacji, że 50 proc. zespołu będą stanowili chłopcy po 17, 18 lat, bo to ma duży wpływ na postawę całej grupy - tłumaczył Brzęczek w jednym z wywiadów.

Aktualnie Mainz zajmuje 14. miejsce w Bundeslidze z 21 punktami i ma dwa punkty więcej od Werderu Brema, który znajduje się na miejscu barażowym. W piątek Mainz zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund.