Dramat Polaków w Pucharze Niemiec. Ten moment zdecydował

Hertha to jeden z dwóch drugoligowców w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Oprócz drużyny Karbownika i Kownackiego, do tego etapu dotarł też Holstein Keil. Hertha w poprzedniej rundzie wysoko (5:1) pokonała FC Kaiserslautern (gol Kownackiego), a wcześniej wygrała z SV 07 Elvesberg (3:0) oraz Preussen Muenster (0:0, rzuty karne). W meczu z Freiburgiem, ekipą z Bundesligi, Kownacki i Karbownik występowali od pierwszej minuty meczu.

Kownacki pozostał na boisku do 80. minuty, w której został zmieniony przez Jana Lucę Schulera. Hertha remisowała z Freiburgiem 0:0, a ten wynik utrzymał się aż do ostatniego gwizdka w podstawowym czasie gry.

Czekała nas więc dogrywka. Już po pięciu minutach do siatki trafił Yuito Suzuki (95'), dając Freiburgowi bezcenne prowadzenie (1:0). Jeszcze przed przerwą stadion w Berlinie eksplodował z radości - gola zdobył bowiem Fabian Reese (1:1).

Dogrywka ostatecznie nie przyniosła rozstrzygnięcia i zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne. W nich lepsi okazali się goście, którzy wygrali 5:4. Decydującą jedenastkę zmarnował Pascal Klemens, który kopnął piłkę prosto w bramkarza. Jedyny Polak obecny wtedy jeszcze na boisku - Michał Karbownik - nie wykonywał jedenastki.

Dawid Kownacki w tym sezonie stracił 8 ligowych kolejek przez kontuzje, ale gdy był zdrowy dostawał szanse gry. Od początku sezonu wystąpił w 13 meczach drugiej Bundesligi (3 gole, 1 asysta) i 3 w Pucharze Niemiec (1 bramka w 3 meczach). Młodszy od niego Karbownik zagrał w 12 meczach ligowych i 3 w Pucharze Niemiec. Co ważne, od 15. kolejki Polak gra od deski do deski, przez 90 minut, a już wcześniej był podstawowym zawodnikiem Herthy.

Hertha, w której gra Kownacki i Karbownik, to obecnie 6. drużyna 2. Bundesligi. Do wyższej ligi awansują 3 drużyny - 2 najlepsze, a jedna po barażach. Hertha traci do 3. miejsca 5 punktów.

W ćwierćfinale Pucharu Niemiec Bayer wygrał z FC St. Pauli 3:0, a Holstein Kiel przegrał z VfB Stuttgart 0:3. Ostatnią parą 1/4 finału PN jest Bayern Monachium i RB Lipsk - ten mecz odbędzie się w środę 11 lutego.

Hertha - SC Freiburg 1:1, 4:5 p.r.k.

Gole: Yuito Suzuki 96', Reese 104'