Sędzia oświadczył się partnerowi przed meczem. Tak zareagowali kibice

W polskim meczu Bundesligi FC Koeln Jakuba Kamińskiego wygrało 1:0 z Wolfsburgiem Kamila Grabary. Jedynego gola w 29. minucie zdobył Linton Maina, a sporo działo się również przed startem spotkania. Kibice na Rhein Energie Stadion doświadczyli niezwykłego wydarzenia.
Kibice na stadionie w Koeln doświadczyli wielkich emocji jeszcze zanim piłkarze pojawili się na murawie. Przed spotkaniem sędzia Pascal Kaiser oświadczył się swojemu partnerowi Moritzowi. Arbiter podziękował ukochanemu za obecność i wsparcie, na które może liczyć każdego dnia. Odpowiedź Moritza była twierdząca, co spotkało się z aplauzem pełnych trybun Rhein Energie Stadion.
"Moritz jest zawsze przy mnie, w dobrych i trudnych chwilach. Pokazuje mi miłość, której wcześniej nie znałem" - w taki pięknych słowach o swoim partnerze powiedział po spotkaniu sędzia Kaiser. Wideo z oświadczynami zebrało tylko na Instagramie ponad 160 tysięcy polubień.
Zobacz też: Bayern ma problem. Kolejna wpadka. Była gwiazda Ekstraklasy pokazała, co umie
To nie przypadek, że niemiecki arbiter na oświadczyny wybrał właśnie stadion FC Koeln. Kibice Kozłów są znani z tolerancji i aktywnego wsparcia dla środowiska LGBTQ+.
"Wyjątkowy moment przed wczorajszym meczem. Pascal Kaiser oświadczył się swojemu wieloletniemu partnerowi tuż przed rozpoczęciem spotkania. Historia, która się za tym kryje, jest równie piękna, co imponująca" - czytamy na oficjalnym profilu FC Koeln na Instagramie.
Sędzia Kaiser dokonał coming outu trzy lata temu. Arbiter jest również aktywistą LGBTQ+ i takie wartości promuje w mediach społecznościowych.