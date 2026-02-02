Sędzia oświadczył się partnerowi przed meczem. Tak zareagowali kibice

W polskim meczu Bundesligi FC Koeln Jakuba Kamińskiego wygrało 1:0 z Wolfsburgiem Kamila Grabary. Jedynego gola w 29. minucie zdobył Linton Maina, a sporo działo się również przed startem spotkania. Kibice na Rhein Energie Stadion doświadczyli niezwykłego wydarzenia.

Sędzia oświadczył się partnerowi przy pełnym stadionie

Kibice na stadionie w Koeln doświadczyli wielkich emocji jeszcze zanim piłkarze pojawili się na murawie. Przed spotkaniem sędzia Pascal Kaiser oświadczył się swojemu partnerowi Moritzowi. Arbiter podziękował ukochanemu za obecność i wsparcie, na które może liczyć każdego dnia. Odpowiedź Moritza była twierdząca, co spotkało się z aplauzem pełnych trybun Rhein Energie Stadion.

"Moritz jest zawsze przy mnie, w dobrych i trudnych chwilach. Pokazuje mi miłość, której wcześniej nie znałem" - w taki pięknych słowach o swoim partnerze powiedział po spotkaniu sędzia Kaiser. Wideo z oświadczynami zebrało tylko na Instagramie ponad 160 tysięcy polubień.

Wybór stadionu nie był przypadkowy. Rhein Energie Stadion słynie z tolerancji

To nie przypadek, że niemiecki arbiter na oświadczyny wybrał właśnie stadion FC Koeln. Kibice Kozłów są znani z tolerancji i aktywnego wsparcia dla środowiska LGBTQ+.

"Wyjątkowy moment przed wczorajszym meczem. Pascal Kaiser oświadczył się swojemu wieloletniemu partnerowi tuż przed rozpoczęciem spotkania. Historia, która się za tym kryje, jest równie piękna, co imponująca" - czytamy na oficjalnym profilu FC Koeln na Instagramie.

Sędzia Kaiser dokonał coming outu trzy lata temu. Arbiter jest również aktywistą LGBTQ+ i takie wartości promuje w mediach społecznościowych.