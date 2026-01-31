Grabara podbija Niemcy. Nie mogą w to uwierzyć. "Najlepszy"

Początek roku 2026 nie jest usłany różami dla niemieckiego Wolfsburga. "Wilki" przegrały trzy z pięciu spotkań w Bundeslidze, raz zremisowały i raz wygrały. Ponadto w pierwszym styczniowym meczu Kamil Grabara i spółka przyjęli aż osiem bramek od Bayernu Monachium. I gdyby spojrzeć tylko na stracone gole, można by odnieść wrażenie, że polski golkiper nie pomaga swojemu zespołowi.

Jest jednak zupełnie odwrotnie. Gdyby nie Grabara, Wolfsburg najpewniej traciłby jeszcze więcej bramek, co potwierdzają statystyki - 27-latek tylko we wspomnianym starciu z bawarskim klubem zapobiegł dwucyfrowej liczbie goli na koncie rywala.

Genialnie spisał się także w meczach z FC St. Pauli czy przeciwko 1.FSV Mainz 05 - w tym drugim spotkaniu obronił rzut karny, a magazyn Kicker ocenił go na notę 1,5 (1 - najlepsza, 6 - najgorsza). Nieźle zaprezentował się również przeciwko 1.FC Koeln, choć "Wilki" znów przegrały - tym razem 0:1.

Grabara wpuszcza sporo goli. Mimo to, jest najlepszym bramkarzem Bundesligi

Patrząc na uśrednione oceny Kickera, Grabara może pochwalić się notą na poziomie 2,79, co czyni go najlepszym bramkarzem w Bundeslidze, a na jego poczynania uwagę zwrócił niemiecki dziennikarz Franz Krafczyk w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Moim zdaniem w pełni na to zasługuje. Jako jeden z nielicznych graczy Wolfsburga jest w formie. Było to widać w ostatnim meczu z Mainz. Obronił rzut karny, zagrał świetne spotkanie, a jego koledzy zawiedli. Ich postawa w ostatecznym rozrachunku doprowadziła do porażki, ale Grabarze nie można niczego zarzucić - zaznaczył dziennikarz 90min.de i dodał, że przy takiej dyspozycji Polak może chcieć zmienić klub na mocniejszy.

- Jeśli zespół zakończy sezon w dolnej części tabeli, nie zdziwię się, jeśli Kamil zdecyduje się na przenosiny do lepszego ośrodka. Na pewno kilka drużyn prezentujących się zdecydowanie lepiej go obserwuje. Jest wprost skrojony do Eintrachtu, byłby tam dużym wzmocnieniem, w porównaniu do popełniającego błędy Kaua Santosa. Jeżeli Alexander Nuebel wróci do Bayernu, ciekawym kierunkiem byłby także VfB Stuttgart, zajmujący czołowe miejsce w tabeli - zasugerował Krafczyk.

Niemiecki dziennikarz mówi wprost. "Jest najlepszym polskim golkiperem"

Zdaniem dziennikarza, Grabara jest w tym momencie najlepszym polskim golkiperem i prezentuje podobny poziom do Łukasza Skorupskiego. Mimo to, Jan Urban konsekwentnie stawiał na bramkarza Bolonii, a zawodnik Wolfsburga dostał swoją szansę przeciwko Holandii, gdy Skorupski leczył kontuzję.

Do tej pory 27-latek w Biało-Czerwonych barwach rozegrał zaledwie trzy spotkania, a powodem niechęci poszczególnych selekcjonerów w przeszłości miało być zachowanie pozaboiskowe Grabary. Polak był bowiem w przeszłości bohaterem kontrowersyjnych wypowiedzi i zarzucano mu wybujałe ego. Teraz jest zgoła inaczej.

- Widać, że rozwinął się nie tylko na boisku, ale również poza nim. Od transferu do Bundesligi nie słychać o żadnych kontrowersjach, w których Grabara odgrywałby główne role. Nie żartuje niestosownie, myślę że dojrzał piłkarsko pod każdym względem. W Kopenhadze jego niektóre zachowania wywoływały niesmak. Tu tego nie ma. Podchodzi do swoich zadań w sposób bardzo profesjonalny - podkreślił Krafczyk.

Czy Kamil Grabara zyska także w oczach selekcjonera przed marcowym zgrupowaniem? Okaże się już niebawem. Dobrą informacją dla 27-latka może być to, że Łukasz Skorupski nie zachwyca po powrocie do gry i jest jednym z najsłabszych punktów Bolonii w ostatnich tygodniach.

