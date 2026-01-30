W Niemczech są zachwyceni Grabarą. Wieszczą mu transfer. Dwa kierunki

- Chciałbym i wierzę w to z całego serca, że zagram w topowym klubie. No a może Wolfsburg stanie się takim klubem, jeżeli Volkswagen zdecyduje się potroić budżet na sezon - mówił Kamil Grabara w rozmowie z Foottruckiem tuż po transferze. Od czasu przenosin z Kopenhagi do Wolfsburga Polak jest wysoko oceniany i pomimo słabszej postawy linii defensywnej w tym sezonie (aż 41 goli straconych) pozostaje bardzo wysoko oceniany. Według średniej oceny Kickera - 2,79 - jest najlepszym golkiperem Bundesligi. Oczywiście, jest to dość subiektywna skala i skauci na niej nie bazują, ale i tak pokazuje, że Polak ma już w tej lidze zbudowaną mocną markę.

Kamil Grabara zmieni klub? "W pełni na to zasługuje"

Może dzięki temu zapracować na transfer do jeszcze lepszego klubu.- Moim zdaniem w pełni na to (notę w "Kickerze" - red.) zasługuje. Jako jeden z nielicznych graczy Wolfsburga jest w formie. Było to widać w ostatnim meczu z Mainz. Obronił rzut karny, zagrał świetne spotkanie, a jego koledzy zawiedli. Ich postawa w ostatecznym rozrachunku doprowadziła do porażki, ale Grabarze nie można niczego zarzucić - powiedział Franz Krafczyk, ekspert Bundesligi i dziennikarz 90min.de w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

W ostatniej kolejce Kamil Grabara w bardzo efektowny sposób obronił rzut karny, a jego drużyna przegrała 3:1 z Mainz. W tym sezonie polski bramkarz rozegrał 19 meczów w Bundeslidze i jedno w Pucharze Niemiec. Dwa razy zachował czyste konto.

Według Krafczyka Grabara świetnie nadawałby się do dwóch czołowych klubów Bundesligi. - Jest wprost skrojony do Eintrachtu, byłby tam dużym wzmocnieniem, w porównaniu do popełniającego błędy Kaua Santosa. Jeżeli Alexander Nuebel wróci do Bayernu, ciekawym kierunkiem byłby także VfB Stuttgart, zajmujący czołowe miejsce w tabeli - wskazał.

Niemiecki dziennikarz uważa też, że Grabara znacznie dojrzał, dzięki czemu nie słychać już o żadnych kontrowersjach z jego udziałem. Polak w trakcie gry w Kopenhadze sprowokował m.in. kibiców Galatasaray, nazywając stadion tego klubu "gów***ną dziurą", a do tego głośno było o jego konflikcie z drugim bramkarzem Kopenhagi Matthew Ryanem.

- Widać, że rozwinął się nie tylko na boisku, ale również poza nim. Od transferu do Bundesligi nie słychać o żadnych kontrowersjach, w których Grabara odgrywałby główne role. Nie żartuje niestosownie, myślę, że dojrzał piłkarsko pod każdym względem. W Kopenhadze jego niektóre zachowania wywoływały niesmak - ocenił Krafczyk. Łącznie, polski bramkarz ma na koncie 52 mecze w Wolfsburgu oraz 126 w Kopenhadze, w tym 12 w Lidze Mistrzów.

Z kolei w reprezentacji Polski dotychczas 27-latek zagrał trzykrotnie. Aktualnie jest zmiennikiem Łukasza Skorupskiego, ale czy ma szansę wygrać z nim rywalizację? - Myślę, że na chwile obecną jest najlepszym polskim bramkarzem. Prezentuje podobny poziom do Skorupskiego - podsumował Krafczyk. W marcu przekonamy się, który golkiper ma wyższe notowania w sztabie selekcjonera Jana Urbana.