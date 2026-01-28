Niemiecka gwiazda nagle zaczęła mówić o Trumpie. "On sprawia, że..."

Leon Goretzka wciąż jest ważną postacią Bayernu Monachium. Gra w niemal każdym spotkaniu, choć czasem zaczyna na ławce rezerwowych. Szczególnie rzadko Vincent Kompany korzysta z jego usług w Lidze Mistrzów. 30-letni pomocnik liczy na powołanie do reprezentacji Niemiec na mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, bo spodziewa się "wspaniałego turnieju", być może ostatniego tego typu w jego karierze. Sytuacja polityczna w tym regionie jest jednak napięta z uwagi na działania Donalda Trumpa.

Zaraz po Nowym Roku prezydent USA wydał nakaz ataku na Wenezuelę. Celem było obalenie i pojmanie głowy państwa tego kraju, Nicolasa Maduro. To się błyskawicznie powiodło. Następnie Trump zwrócił się na północ, chcąc przejąć od Danii Grenlandię. Pretekstem jest ochrona mieszkańców tej wyspy przed rosyjskim i chińskim imperializmem, choć nawet amerykańskie media nie mają wątpliwości, że chodzi przede wszystkim o uzyskanie dostępu do złóż naturalnych występujących na tym terenie.

Goretzka o Trumpie: "Sprawia, że czujemy się nie tylko Niemcami"

W związku z agresywną polityką Donalda Trumpa część mediów zaczęła namawiać do bojkotu mundialu. Działania Trumpa niepokoją, ale piłkarze zachowują względny spokój i czekają na rozwój wydarzeń. Trudno bowiem zakładać, że rzeczywiście dojdzie do tak drastycznego rozwiązania. Leon Goretzka w rozmowie z "Die Zeit" przyznał, że spodziewa się dobrej imprezy, ale jednocześnie dość surowo ocenił postępowanie Trumpa.

- Oczywiście zdaję sobie sprawę z debat politycznych. Nadal oczekuję, że będzie to wspaniały turniej, będzie promował tam piłkę nożną i pokaże, że wielu ludzi chce niezwykle emocjonujących meczów - powiedział (cytat za theguardian.com). - Donald Trump sprawia, że czujemy się nie tylko Niemcami, ale i Europejczykami - dodał.

To jasny sygnał, że Goretzka, podobnie jak większa część Europy, nie popiera starań USA o przejęciu Grenlandii i wspiera Danię. Niemcy, Holendrzy oraz Słoweńcy wysłali nawet żołnierzy na wyspę, żeby wzmocnić przekaz zjednoczonej Europy.

Bayern pewny awansu w LM

Leon Goretzka musi na razie skupić się na wypełnianiu klubowych obowiązków. W środę odbędzie się ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium, który ma już pewne miejsce w 1/8 finału, zagra na wyjeździe z PSV Eindhoven. Holendrzy będą walczyć o zachowanie miejsca w play-offach.