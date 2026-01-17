Bayern przegrywał 0:1. Nagle wstrząs! Wszyscy przecierali oczy

45 - aż tyle bramek w poprzednich 17 spotkaniach ligowych zdobywał Bayern Monachium, który absolutnie zdominował Bundesligę. W trzech ostatnich meczach drużyna, którą prowadzi były piłkarz - Vincent Kompany trafiła do siatki rywali w sumie aż 15 razy! (średnio 5 na mecz), a VfL Wolfsburg rozbiła u siebie aż 8:1!

Bayern Monachium jest jak walec. Przegrywał 0:1, a wygrał aż 5:1

Kibice, którzy nie przepadają za dominacją Bayernu Monachium, mieli nadzieje, że być może coś zmieni się w sobotni wieczór. Mistrzowie Niemiec zmierzyli się bowiem na wyjeździe z 3. drużyną tabeli - RB Lipsk. Ich nadzieje były jeszcze większe, gdy w 20. minucie Romulo zdobył gola na 1:0 dla gospodarzy.

W drugiej połowie Bayern Monachium pokazał swoją klasę i zdominował rywali. Monachijczycy zdobyli aż pięć bramek! Trafiali kolejno: Serge Gnabry (50.), Harry Kane (67.), Jonathan Tah (83.), Aleksandar Pavlović (85.) i Michael Olise (88.).

Kane zdobył już 21. gola w tym sezonie w Bundeslidze. Rekord bramek w jednym sezonie od 2021 roku należy do Roberta Lewandowskiego, który trafił aż 41 razy.

W Bayernie Monachium po kilku miesiącach przerwy wrócił kontuzjowany świetny pomocnik - Jamal Musiala. Pojawił się na boisku w 87. minucie, a już 60 sekund później miał asystę!

Bayern Monachium po 18 kolejkach Bundesligi ma kosmiczne liczby. Zdobył aż 50 punktów! (aż jedenaście więcej od wicelidera - Borussii Dortmund), odniósł 16 zwycięstw i miał dwa remisy. W dodatku zdobył aż 71 bramek (średnia 3,94 na mecz!), a stracił zaledwie 14. O wszystkich rekordach, które może pobić Bayern Monachium, możecie przeczytać tutaj.

Bayern Monachium teraz zagra w Lidze Mistrzów. W środę 21 stycznia (godz. 21) podejmie belgijski zespół Royale Union SG.