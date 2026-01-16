W Niemczech aż huczy ws. Kamińskiego. Tego jeszcze nie było

W stwierdzeniu Niemców, że 23-latek grał na niemal każdej pozycji pod wodzą obecnego trenera FC Koeln, nie ma cienia przesady. W tym sezonie Kwasniok sprawdził go na lewym i prawym napadzie, lewej i prawej pomocy, a także pozycjach typowej dziesiątki i dziewiątki. Spotkanie z Bayernem było debiutem "Kamyka" od pierwszych minut na środku pomocy, ale bardziej w roli defensywnego pomocnika niż kreatora akcji.

Nowa rola Kamińskiego w zespole? "Jest niezastąpiony dla trenera Kolonii"

Wprawdzie mecz 17. kolejki Bundesligi, w którym Kamiński spróbował swoich sił na środku boiska, został przegrany 1:3 przez FC Koeln, ale wynik nie powinien dziwić, bo beniaminek grał z samym Bayernem Monachium.

"Pomimo gorzkiej porażki 1:3 z Bayernem Monachium, w drużynie 1. FC Koeln było kilku zwycięzców: na przykład Jakub Kamiński imponował nawet w grze przed linią obrońców. Polak jest niezastąpiony dla trenera Kolonii. [...] Polak staje się coraz bardziej wszechstronnym zawodnikiem w 1. FC Koeln" - opisał postawę Kamińskiego portal come-on-fc.com w artykule, który zatytułował słowami "Jakub Kamiński pozostaje uniwersalną bronią Kwasnioka.

"Jest najbardziej wszechstronnym zawodnikiem w 1. FC Koeln. Jakub Kamiński grał na niemal każdej pozycji pod wodzą Lukasa Kwasnioka. [...] I niezależnie od tego, gdzie trener go wystawi, Polak spisuje się znakomicie. W meczu z Bayernem Kamiński po raz pierwszy wyszedł w pierwszym składzie na pozycji numer sześć, po tym, jak w drugiej połowie meczu w Heidenheim grał już na środku pomocy" - napisał 24rhein.de.

Portal cytował także trenera Kwasnioka, który żartował z medialnych nacisków na dawanie większej liczby szans Saidowi El Mali. To 19-letni niemiecki talent, którego nominalną pozycją jest lewa strona boiska. Czyli ta, z którą kojarzony był Kamiński.

- Jeśli chcecie, żeby Said grał, to Kuba musi gdzieś pójść - wypalił Kwasniok, po czym dodał: - Nie chcę go oceniać jak lepszego niż jest w rzeczywistości, ale Kamiński jest niesamowicie inteligentny na boisku. Może grać wszędzie i jest dobry we wszystkim.

Portal 90min.de także zauważył, że zmiana pozycji Kamińskiego wynika głównie z faktu, że na lewej stronie dostępny jest El Mala, a i pozostałe ofensywne pozycje w Kolonii są nieźle obsadzone. "To, że Kamiński po raz kolejny musi udowodnić swoją wartość na nowej pozycji, wynika przede wszystkim z kłopotu bogactwa, z jakim boryka się Kolonia. Kwasniok ma mnóstwo możliwości, zwłaszcza w ataku. [...] Dwa mecze w nowym roku pokazały, że obecność Kamińskiego w środku pola jest niezwykle korzystna dla budowania akcji FC Koeln. Oprócz defensywnego pomocnika, takiego jak Eric Martel czy Tom Krauss, Billy Goats brakowało właśnie takiego zawodnika na pozycji defensywnego pomocnika, ponieważ Isak Johannesson nie był już w stanie sprostać oczekiwaniom" - czytamy.

"W środę wieczorem Polak po raz pierwszy wystąpił w środku pola. Ta zmiana, zdaniem trenera, ma duży potencjał na przyszłość" - to z kolei słowa napisane w "Kickerze", który zacytował też samego zainteresowanego.

- Jestem elastycznym zawodnikiem, adaptacja do innej pozycji nie stanowi dla mnie problemu. Robię wszystko dla tej drużyny, a jeśli trener powie mi: "Kuba, graj w pomocy", to zagram w pomocy - powiedział Kamiński po spotkaniu z Bayernem.