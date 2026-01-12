Mowa o Andreju Kramariciu, legendzie Hoffenheim i jednym z najskuteczniejszych zawodników w historii Bundesligi. W barwach klubu z południowo-zachodnich Niemiec rozegrał już 342 mecze i zdobył 129 bramek. Robert Lewandowski jest jedynym zawodnikiem, który od czasu transferu Kramaricia do Hoffenheim strzelił w Bundeslidze więcej goli niż Chorwat.

Legenda Bundesligi: żałuję, że nie trafiłem do Bayernu

- Mogę powiedzieć otwarcie. Żałuję, że nie trafiłem do Bayernu Monachium. To jedyny klub, do którego myślę, że powinienem przejść. Z drugiej strony nie wiadomo, jak później potoczyłyby się losy mojej kariery. To był czas Lewandowskiego, Mullera i innych. Wiadomo, że nie grałbym tam tyle, co w tutaj (w Hoffenheim – red.) - stwierdził Kramarić.

Chorwat dodał też, że żałuje głównie tego, ile mógłby zarobić w Bayernie. - Pozostałe kwestie aż tak bardzo do mnie nie przemawiają. Dlatego też gram dalej tutaj - stwierdził.

Kramarić występuje w Hoffenheim od 2016 roku. W pierwszym sezonie "Wieśniaki" wypożyczyły Chorwata z Leicester, który zdobył wówczas mistrzostwo Anglii. Kramarić pozostał w Niemczech i przez prawie 10 lat wypracował sobie pozycję legendy klubu. Rozegrał w Hoffenheim 342 mecze, zdobył aż 147 goli i zaliczył 22 asysty.

W Hoffenheim znajdziemy tylko jednego zawodnika, który ma na koncie więcej meczów rozegranych dla tej drużyny - to bramkarz i kapitan "Wieśniaków", Oliver Baumann. Kramarić jest też jednym z niewielu wciąż grających zawodników, którzy rozegrali w Bundeslidze więcej niż 300 meczów. Wśród nich jest Julian Brandt (314, Borussia Dortmund), Maximilian Arnold (310, Wolfsburg) i Lukas Hradecky (304, Bayer Leverkusen).

Kramarić jest też jednym z dwóch zawodników, którzy w ostatniej dekadzie zdobyli ponad 100 goli w Bundeslidze. Drugim, co oczywiste, jest Robert Lewandowski.