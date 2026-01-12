Potężny skandal w Niemczech. Mistrz Europy wyleciał z klubu z dnia na dzień

Kibice HSV byli nieco zaskoczeni, gdy tuż po fajerwerkach oznaczających przywitanie nowego roku, z ich klubem pożegnał się Stefan Kuntz. Piłkarski mistrz Europy z 1996 r., król strzelców Bundesligi, potem trener reprezentacji U21, a od 2024 roku dyrektor sportowy Hamburger SV, zrezygnował nagle, pół roku po tym, jak pomógł klubowi wrócić do Bundesligi. HSV jako przyczynę podał "względy osobiste i rodzinne". "Bild am Sonntag" sprecyzował jednak, że utytułowany sportowiec został oskarżony o molestowanie seksualne.

Ciężkie oskarżenia i mgliste oświadczenia

Zarzuty wobec 63-letniego Kuntza wysunęły pracownice klubu. Jedna z kobiet miała poczuć się zmuszona do seksu oralnego, kolejna opisała jego zachowanie jako "werbalne molestowanie i niestosowne czyny". Rada nadzorcza HSV, po otrzymaniu niepokojących zgłoszeń w grudniu 2025 r., zleciła zbadanie sprawy zewnętrznej kancelarii prawnej. Ta przesłuchała kilka osób. Opowieści były spójne, informacje brzmiały wiarygodnie. W końcu skontaktowano się też z samym dyrektorem, który był właśnie na etapie przedłużania kontraktu. Poinformowano go o prowadzonym postępowaniu, poproszono o spotkanie z prawnikiem, na którym odniesie się do zarzutów. Co ciekawe, w grudniu, już podczas badania sprawy przez zewnętrzną kancelarię, Kuntz złożył doniesienie do prokuratury o stalkingu ze strony nieznanej osoby - poinformował, że jedna z jego wielbicielek śle mu niepokojące wiadomości.

HSV podjął decyzję o rozstaniu ze swoim pracownikiem. Na początku roku przekazał dyplomatycznie, że zadecydowały o tym "względy osobiste i rodzinne". Po publikacji "Bilda" jednak tę delikatną wersję zmienił. Wydał oświadczenie, w którym przyznał, że w grudniu dostał informacje o "zarzutach poważnego naruszenia zasad postępowania przez Kuntza" i badał sprawę przy pomocy zewnętrznych prawników.

"Po wnikliwej analizie i stwierdzeniu wiarygodności zarzutów, Rada Nadzorcza niezwłocznie podjęła decyzję o jak najszybszym odsunięciu członka zarządu" - czytamy w oświadczeniu. Klub zadeklarował zerową tolerancję dla jakiejkolwiek dyskryminacji i nadużyć, niezależnie od pozycji sprawcy.

Z klubowego komunikatu dowiadujemy się też, że Kuntz zgodził się na rozwiązanie umowy, wiedząc o zarzutach, ale odmówił współpracy w wyjaśnieniu sprawy. "Pomimo wielokrotnych ofert, pan Kuntz wyraźnie odmówił udzielenia komentarza radzie nadzorczej". Dla klubu natomiast priorytetem było "szybkie i zdecydowane działanie w tej sprawie". Dodać można też, że działanie dyskretne, choć pierwszy, mglisty komunikat o zwolnieniu Kuntza tłumaczono dobrem pokrzywdzonych.

Stefan Kuntz zaprzecza. "Kampania oszczerstw"

Po ujawnieniu przez niemieckie media informacji o seksskandalu Kuntz też wystosował oświadczenie. Były reprezentant Niemiec zaprzecza wszelkim zarzutom, nazywając je "kampanią oszczerstw".

"Te zarzuty mocno mnie dotknęły. To jasne: kategorycznie je odrzucam!" - napisał na swoim oficjalnym profilu na Instagramie.

Zdaniem Kuntza oskarżenia mogą być motywowane pieniędzmi - dzięki rozwiązaniu umowy klub miał zaoszczędzić sporą kwotę na jego wysokim kontrakcie. Dodatkowo były dyrektor sportowy HSV przekazał mediom, że nigdy nie dano mu realnej szansy na odniesienie się do zarzutów, a planowane spotkania z radą nadzorczą były odwoływane. Dodał też, że wraz ze swoją kancelarią zamierza walczyć z fałszywymi oskarżeniami.

Sprawa budzi spore zainteresowanie w Niemczech, bo Kuntz należał do czołowych napastników przełomu lat 80. i 90. Występował w barwach m.in. VfL Bochum, 1. FC Kaiserslautern oraz tureckich gigantów - Galatasaray'u i Besiktasu Stambuł. Z Kaiserslautern sięgnął w 1991 roku po mistrzostwo oraz Puchar Niemiec. W reprezentacji Niemiec rozegrał 25 spotkań, a jego największym osiągnięciem na arenie międzynarodowej było zdobycie mistrzostwa Europy w 1996 roku.

Po zakończeniu kariery boiskowej Kuntz zajął się pracą menedżerską i szkoleniową. Był dyrektorem sportowym oraz trenerem 1. FC Kaiserslautern, jednak największe sukcesy odniósł jako selekcjoner reprezentacji Niemiec do lat 21. W latach 2016-2021 dwukrotnie poprowadził młodzieżówkę do tytułu mistrzów Europy. W 2021 roku objął funkcję selekcjonera seniorskiej reprezentacji Turcji. Do awansu na mistrzostwa świata zabrakło mu niewiele. W maju 2024 roku Kuntz dołączył do HSV. Po siedmiu sezonach spędzonych na zapleczu Bundesligi klub doczekał się upragnionego powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej, a Kuntz w grudniu negocjował nową umowę.