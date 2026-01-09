Jeszcze niedawno grał w Polsce. Teraz podbija Niemcy. Przebił samego Kane'a

Luka Vusković to postać dobrze kojarzona przez polskich kibiców. Chorwat trafił do Radomiaka Radom w 2024 roku na zasadzie wypożyczenia - w teorii z Hajduka Split, a w praktyce z Tottenhamu Hotspur, który zarządza karierą nastolatka.
Wówczas młody stoper czternastokrotnie pojawił się na boiskach Ekstraklasy i zdołał trzykrotnie pokonać bramkarzy rywali oraz zanotować jedną asystę. Dziś podbija niemieckie boiska w barwach Hamburgera SV, do którego w celu harmonijnego rozwoju posłał go londyński klub.
Transfer do beniaminka Bundesligi okazał się być strzałem w dziesiątkę. 18-latek szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie ekipy prowadzonej przez Merlina Polzina i zyskał sympatię hamburskich kibiców.
Vusković trzynastokrotnie meldował się na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech i za każdym razem rozgrywał 90 minut. Dwukrotnie trafiał do siatki, a jego gol przeciwko Werderowi Brema został w głosowaniu fanów uznany najpiękniejszym trafieniem 2025 roku. Zresztą - nie ma co się temu dziwić.
Teraz były gracz Radomiaka zebrał kolejny skalp, który dowodzi, że kibice go pokochali. Po piętnastu kolejkach Bundesligi zorganizowano plebiscyt na najlepszego zawodnika sezonu 2025/26 dotychczas. Głosować można było na szesnastu piłkarzy, wśród których u boku Vuskovicia znalazł się m.in. lider strzelców, Harry Kane. Chorwacki środkowy obrońca zgarnął aż 60 procent głosów i zostawił rywali daleko w tyle!
"Nastolatek był defensywną twierdzą. Wygrał 70 procent pojedynków, a w powietrzu aż 81 procent, co w obu przypadkach stanowi najlepszy wynik w lidze. Chorwat był również drugi co do statystyki przechwyconych podań przeciwnika" - czytamy na oficjalnej stronie niemieckiej ekstraklasy.
Na tym etapie sezonu 2025/26 Hamburger SV zajmuje 13. lokatę w ligowej tabeli. Cztery oczka przewagi nad strefą spadkową sugerują jednak, że Vusković i spółka do samego końca bieżących rozgrywek będą walczyć o utrzymanie.
Świetna forma Vuskovicia nie umknęła także uwadze selekcjonera reprezentacji Chorwacji, Zlatko Dalicia. W czerwcu zadebiutował w kadrze narodowej - rozegrał trzy minuty w starciu z Czechami w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. W listopadzie ponownie wystąpił w narodowych barwach - tym razem rozegrał 90 minut przeciwko Wyspom Owczym. I jeśli jego kariera dalej będzie rozwijać się w ten sposób, najpewniej ujrzymy go na przyszłorocznym mundialu.
"A zainteresowanie wielkich klubów piłkarzem Spurs rośnie. W grudniu "Hamburger Morgenpost" pisał o sondowaniu sprowadzenia Chorwata przez FC Barcelonę. Umowa stopera z londyńskim klubem jednak obowiązuje do 2030 roku i nie wydaje się, żeby w Londynie ktoś był entuzjastą tego pomysłu" - pisaliśmy na Sport.pl.
Warto dodać, że Luka Vusković to aktualnie drugi, po Josko Gvardiolu z Manchesteru City, najdrożej wyceniany chorwacki piłkarz przez portal Transfermarkt. Wartość 18-latka sugerowana przez niemiecki portal wynosi aż 40 milionów euro.