Jeszcze niedawno grał w Polsce. Teraz podbija Niemcy. Przebił samego Kane'a

Luka Vusković to postać dobrze kojarzona przez polskich kibiców. Chorwat trafił do Radomiaka Radom w 2024 roku na zasadzie wypożyczenia - w teorii z Hajduka Split, a w praktyce z Tottenhamu Hotspur, który zarządza karierą nastolatka.

Trafił do Niemiec i strzelił gola roku. Kibice uwielbiają Vuskovicia

Wówczas młody stoper czternastokrotnie pojawił się na boiskach Ekstraklasy i zdołał trzykrotnie pokonać bramkarzy rywali oraz zanotować jedną asystę. Dziś podbija niemieckie boiska w barwach Hamburgera SV, do którego w celu harmonijnego rozwoju posłał go londyński klub.

Transfer do beniaminka Bundesligi okazał się być strzałem w dziesiątkę. 18-latek szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie ekipy prowadzonej przez Merlina Polzina i zyskał sympatię hamburskich kibiców.

Vusković trzynastokrotnie meldował się na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech i za każdym razem rozgrywał 90 minut. Dwukrotnie trafiał do siatki, a jego gol przeciwko Werderowi Brema został w głosowaniu fanów uznany najpiękniejszym trafieniem 2025 roku. Zresztą - nie ma co się temu dziwić.

To jak na razie najlepszy zawodnik sezonu! Pokonał Harry'ego Kane'a

Teraz były gracz Radomiaka zebrał kolejny skalp, który dowodzi, że kibice go pokochali. Po piętnastu kolejkach Bundesligi zorganizowano plebiscyt na najlepszego zawodnika sezonu 2025/26 dotychczas. Głosować można było na szesnastu piłkarzy, wśród których u boku Vuskovicia znalazł się m.in. lider strzelców, Harry Kane. Chorwacki środkowy obrońca zgarnął aż 60 procent głosów i zostawił rywali daleko w tyle!

"Nastolatek był defensywną twierdzą. Wygrał 70 procent pojedynków, a w powietrzu aż 81 procent, co w obu przypadkach stanowi najlepszy wynik w lidze. Chorwat był również drugi co do statystyki przechwyconych podań przeciwnika" - czytamy na oficjalnej stronie niemieckiej ekstraklasy.

Na tym etapie sezonu 2025/26 Hamburger SV zajmuje 13. lokatę w ligowej tabeli. Cztery oczka przewagi nad strefą spadkową sugerują jednak, że Vusković i spółka do samego końca bieżących rozgrywek będą walczyć o utrzymanie.

Świetna dyspozycja przepustką na mundial? To możliwe

Świetna forma Vuskovicia nie umknęła także uwadze selekcjonera reprezentacji Chorwacji, Zlatko Dalicia. W czerwcu zadebiutował w kadrze narodowej - rozegrał trzy minuty w starciu z Czechami w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. W listopadzie ponownie wystąpił w narodowych barwach - tym razem rozegrał 90 minut przeciwko Wyspom Owczym. I jeśli jego kariera dalej będzie rozwijać się w ten sposób, najpewniej ujrzymy go na przyszłorocznym mundialu.

"A zainteresowanie wielkich klubów piłkarzem Spurs rośnie. W grudniu "Hamburger Morgenpost" pisał o sondowaniu sprowadzenia Chorwata przez FC Barcelonę. Umowa stopera z londyńskim klubem jednak obowiązuje do 2030 roku i nie wydaje się, żeby w Londynie ktoś był entuzjastą tego pomysłu" - pisaliśmy na Sport.pl.

Warto dodać, że Luka Vusković to aktualnie drugi, po Josko Gvardiolu z Manchesteru City, najdrożej wyceniany chorwacki piłkarz przez portal Transfermarkt. Wartość 18-latka sugerowana przez niemiecki portal wynosi aż 40 milionów euro.