Lewandowski porównał Bayern i Barcelonę. "Nie rozumiałem"

Robert Lewandowski świetnie zaczął 2026 rok. Polak rozpoczął derbowe spotkanie z Espanyolem na ławce rezerwowych, jednak nie przeszkodziło mu to w zdobyciu bramki. Nasz napastnik podwyższył wynik meczu na 2:0, w 90. minucie gry. Kapitan reprezentacji Polski jest ostatnio aktywny nie tylko na boisku, ale również medialnie. Lewandowski był gościem podcastu "High Performance", rozmowa z gwiazdorem Barcelony dotarła też do niemieckich mediów.

Bild cytuje Lewandowskiego. "W Bayernie była inna mentalność"

W rozmowie z "High Performance" Robert Lewandowski wrócił wspomnieniami do gry w Bayernie Monachium, porównując Die Roten i FC Barcelonę. Wypowiedź zainteresowała również niemieckich dziennikarzy. Polaka, który zwrócił uwagę na mentalność Bawarczyków, cytował "Bild".

- W Bayernie Monachium była inna mentalność, ponieważ mieliśmy bardziej doświadczonych zawodników. Kiedy podpisałem kontrakt z Barceloną, widziałem wielu młodych piłkarzy, którzy musieli być wobec siebie bardziej wymagający. Klub powiedział mi również, że potrzebują kogoś takiego jak ja, kto mógłby im pokazać, że nie wystarczy być na szczycie przez jeden, dwa czy trzy tygodnie, i że to, co robi się na siłowni, jest ważne – że ważna jest ciężka praca każdego dnia - powiedział w "High Performance" Lewandowski, cytowany przez "Bild".

- Ale im lepiej ich poznawałem, tym więcej się od nich uczyłem. Zauważyłem, że bardzo dobrze rozumieją piłkę nożną. Uważam, że wiele lat temu, kiedy byłem w wieku dzisiejszych piłkarzy Barcelony, nie rozumiałem piłki nożnej tak dobrze, jak oni teraz - dodał Lewandowski, cytowany przez "Bild".

Lewandowski odniósł się do swojej przyszłości

Niemieckich dziennikarzy zainteresował również fragment podcastu poświęcony przyszłości napastnika, który na boiskach Bundesligi zdobył 312 goli w 384 meczach. Lewandowski mimo świadomości zbliżającego się końca kariery, nie czuję presji związanej z nadchodzącymi zmianami.

- Nie boję się zakończenia kariery, ponieważ zacząłem przygotowywać się do rzeczy, które będę mógł robić kiedy zawieszę buty na kołku. Piłka nożna jest bardzo ważną częścią mojego życia, ale nie całym moim życiem, zwłaszcza teraz. Kiedy byłem młody, nie myślałem o tym, bo myślałem tylko o piłce nożnej – piłce nożnej, piłce nożnej i jeszcze raz piłce nożnej. Ale teraz wiem, że jestem bardzo blisko końca kariery. Nie wiem, czy to będzie za rok, dwa, trzy lata… może cztery, nie wiem. Ale nie czuję żadnej presji - stwierdził Lewandowski, cytowany przez "Bild".

Wciąż nie wiadomo gdzie w przyszłym sezonie będzie grać Robert Lewandowski. Polak od 1 stycznia może negocjować z potencjalnym nowym klubem, jednak priorytetem ma być dla niego pozostanie w FC Barcelonie na kolejny sezon. Kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie La Liga zdobył 9 bramek, w 14 spotkaniach.