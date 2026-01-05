1,5 roku temu grał w Ekstraklasie. Teraz strzelił gola roku w Bundeslidze!

Utalentowany Chorwat grał w Radomiaku Radom w 2024 roku, kiedy został wypożyczony z Hajduka Split. W polskich rozgrywkach zdążył rozegrać 14 meczów, w których zdobył 3 bramki. Obecnie jest już graczem Tottenhamu, który wypożyczył go do innej topowej ligi, jaką jest Bundesliga. W barwach Hamburgera SV jego wartość rynkowa jeszcze wzrosła. Obecnie "Transfermarkt" wycenia go na 40 milionów euro, a przecież mówimy cały czas o tylko 18-letnim zawodniku.

Vusković zdobył bramkę roku w Bundeslidze. To już oficjalne

Chorwat powinien być przyszłością Tottenhamu, o ile nie zostanie przechwycony przez jeszcze potężniejszy klub. W ostatnich tygodniach Chorwat był łączony m.in. z FC Barceloną, która widziałaby w nim kandydata na nowego lidera obrony mistrza Hiszpanii. Pewne jest natomiast, że za kilka miesięcy Vusković pożegna się z Hamburgerem SV. Kibice szybko go nie zapomną, choćby ze względu na to, co zrobił w grudniu 2025 roku.

Hamburger SV grał z Werderem Brema, kiedy Chorwat zdobył przepiękną bramkę po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w 75. minucie. Choć nie miał wcale wiele miejsca, złożył się do uderzenia "skorpionem" i pokonał bramkarza rywali. - Ależ to zrobił, coś pięknego! - zachwycali się wówczas komentatorzy Eleven Sports.

Jak się okazuje - grudniowe trafienie Vuskovicia zostało uznane przez kibiców Bundesligi najładniejszym w całym 2025 roku. Chorwat "pokonał" w głosowaniu na oficjalnej stronie niemieckich rozgrywek m.in. Luisa Diaza, Floriana Wirtza, Lennarta Karla oraz Jamala Musialę.