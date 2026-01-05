Grał z Lewandowskim. Wskazał najlepszego piłkarza, z którym był w Bayernie

Bayern Monachium pewnie zmierza po mistrzostwo Niemiec. Ma dziewięć punktów przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund. Wygląda na to, że drużyna Vincenta Kompany'ego obroni tytuł. Tym samym Joshua Kimmich po raz 10. zostanie mistrzem Niemiec. To piłkarz, który nie tak dawno wypowiedział się na temat tego, kto był najlepszym zawodnikiem, z jakim przyszło mu zagrać.

REKLAMA

Zobacz wideo Nazywani są milionerami. Osiedlowy klub robi furorę. "Wszyscy są przeciwko nam" [Reportaż]

Joshua Kimmich zdecydował. To najlepszy piłkarz, z którym grał w Bayernie

- Najlepszy piłkarz, z którym grałem w Bayernie? Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, wybrałbym Davida Alabę. To wspaniały piłkarz i człowiek. Ma wyjątkową mentalność. Poza tym, co robił na boisku, był też bardzo ważną postacią w szatni - powiedział Kimmich. Jego słowa dla "Bilda" cytuje portal Meczyki.pl.

Trzeba przyznać, że konkurencja dla Austriaka była ogromna. Kimmich, który do Bayernu trafił w 2015 roku, grał w gigancie z Bawarii z Robertem Lewandowskim, Arjenem Robbenem, Thomasem Muellerem, Franckiem Riberym czy Manuelem Neuerem.

Ze wspomnianym wyżej Lewandowskim rozegrał łącznie aż 272 mecze. Częściej w Bayernie występował jedynie z Muellerem (386), Neuerem (326), Kingsleyem Comanem (291) i Serge’em Gnabrym (276).

Sprawdź także: Bułka zarabia miliony. Zdradził, na co wyda pieniądze. Wieczny szacunek

Joshua Kimmich to 106-krotny reprezentant Niemiec. W Bayernie Monachium zdobył aż 22 trofea. Nigdy nie wywalczył jednak medalu z seniorską kadrą swojego kraju. Zagrał na dwóch mundialach (2018, 2022) i trzech mistrzostwach Europy (2016, 2021, 2024), ale w 2014 roku - gdy Niemcy zdobywali złoto mistrzostw świata - był jeszcze zbyt młody. W kadrze zadebiutował dopiero dwa lata później - w maju 2016 roku zagrał w towarzyskim starciu ze Słowacją.