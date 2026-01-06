Lewandowski zrozumiał dopiero podczas Wigilii. "O ku***, co ja zrobiłem?"

Robert Lewandowski bardzo udanie rozpoczął 2026 rok. Jego gol pomógł Barcelonie wygrać derbowy mecz z Espanyolem (2:0). Polski napastnik nie tak dawno udzielił wywiadu w programie High Performance. Cofnął się w nim do wydarzeń sprzed ponad dekady.

Robert Lewandowski zdradził po latach. "To było w święta"

22 września 2015 roku Bayern Monachium przegrywał do przerwy z VfL Wolfsburg 0:1 po golu Daniela Caligiuriego. Robert Lewandowski rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, ale wszedł na boisko w 46. minucie, zastępując Thiago Alcantarę. To, co zrobił w ciągu dziewięciu minut - od 51. do 60. - przeszło do historii piłki nożnej.

Zdobył aż pięć goli i na stałe zapisał się w annałach futbolu. - Pamiętam, że w czasie meczu byłem wściekły na Pepa, ponieważ nie grałem, a mogłem, ponieważ nie miałem nawet drobnej kontuzji. Nie wiem, dlaczego, ale miałem w głowie, że powinienem grać od pierwszej minuty - wspomniał po latach polski napastnik. Jego słowa ze wspomnianego wyżej wywiadu cytuje portal WP Sportowe Fakty.

Polak tak bardzo nie mógł uwierzyć w swój wyczyn, że... wspomniał go przy wigilijnym stole.

- To było w święta Bożego Narodzenia. Czułem się bardziej zrelaksowany z moją rodziną i zrozumiałem, co się stało. Pamiętam, że byłem przy stole i pomyślałem: "O ku***, co ja zrobiłem?". To było 2-3 miesiące od meczu - podsumował.

To był jedyny raz, gdy Lewandowski zdobył aż pięć goli w jednym meczu. Wcześniej i później w karierze zdarzało mu się strzelać po cztery trafienia. Jak choćby wtedy, gdy w półfinale Ligi Mistrzów 12/13 jego czteropak pogrążył Real Madryt (4:1) albo wtedy, gdy jego cztery bramki pomogły rozbić Gibraltar w eliminacjach do Euro 2016 (7:0).